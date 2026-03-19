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Los primeros mártires de Caibarién

Redacción Digital

El 16 de marzo de 1869 ocurre el asesinato de los primeros mártires de #Caibarién. Fueron ultimados por el Cuerpo de Voluntarios españoles.

Los crímenes, torturas, persecuciones, destierros y maltratos estuvieron muy presentes en Caibarién , durante toda la contienda emancipadora, cometidos esencialmente por el Cuerpo de Voluntarios. Don Rafael Falero y Don Francisco María Jiménez fueron víctimas de las crueldades de los voluntarios y son considerados los primeros mártires de la localidad, al ser asesinados de manera injusta sin previo juicio.

El Lic. Lenin Flores Márquez inaugura una tarja en el sitio que recuerda el hecho.

Participaron estudiantes de la Escuela Especial «Carlos Cuello», especialistas del Museo y vecinos de la comunidad.

Texto e imagen: tomados del perfil del Museo «María Escobar Laredo» Caibarién

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