Se incorporan a la escuela al campo los Estudiantes de Secundaria Básica

Como parte de las actividades de la Escuela al Campo, los estudiantes de séptimo cuatro y octavo cinco de la Secundaria Básica Antonio Arias se integraron hoy a las labores agrícolas en el organopónico del Paseo Martí. La jornada forma parte del programa educativo que busca vincular a los adolescentes con las tareas productivas del territorio y fomentar el respeto por el trabajo en el campo.

La profesora de Historia, María de los Ángeles García, responsable de ambos grupos, explicó en qué consistió la actividad de hoy que se extenderá durante varios días.

Por su parte, Carmen, productora del organopónico, mostró satisfacción por el apoyo recibido y explicó que en el área siembran una variedad de cultivos.

El estudiante Yosvany Ebaldo Rodríguez Miguel, de octavo grado, compartió su experiencia durante la jornada.

José Raúl Sierra, director de la Granja Urbana de Caibarién, valoró positivamente la iniciativa y el comportamiento de los estudiantes.

Con acciones como esta, la Secundaria Básica Antonio Arias reafirma su compromiso con la formación integral de sus alumnos, demostrando que la educación también se construye desde el surco y el esfuerzo compartido.

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