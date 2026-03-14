«Casa Marina» en la escuela de velas

La actividad «Casa Marina» de la UNEAC de Caibarién llegó este viernes a la Escuela Provincial de Velas «Marcelo Salado».

Según informó Raisa Guevara Garcia: «Promovimos la obra de los poetas Octavio Smith, María Elena Salado y Carlos Galindo Lena, todos nacidos en este pedazo de la costa centro norte de #Cuba. Nos acompañaron el historiador Lenin Flores, las artistas de Mérito de la Radio: Maritza Jiménez y Rebeca Alvarez, la especialista de la Biblioteca «Antonio Arias» Maylen Lara; y Martha Marrero y Mariela Jiménez, colegas de la Galería Leopoldo Romañach, con Carmen Farach, programadora de la Uneac. Gracias a los deportistas y sus profes.

Imagen y texto: tomados de Telecentro CNTV.