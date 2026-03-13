La familia es la primera escuela de valores. En ella aprendemos respeto, solidaridad y responsabilidad. Cuando esos principios se proyectan hacia la comunidad, se fortalece la convivencia y el bienestar colectivo.

Una comunidad fuerte se construye con familias participativas, con vecinos que se ayudan y con instituciones que acompañan y apoyan. Las organizaciones de masas, la escuela, la salud y el gobierno local tienen la misión de trabajar junto a las familias para enfrentar los desafíos y construir un entorno más humano y solidario.

Familia y comunidad unidas son la base de una sociedad más justa, participativa y comprometida con el futuro.

Imagen: Generada por la autora.