viernes, marzo 13, 2026
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Familia

Belkis Jiménez

La familia es la primera escuela de valores. En ella aprendemos respeto, solidaridad y responsabilidad. Cuando esos principios se proyectan hacia la comunidad, se fortalece la convivencia y el bienestar colectivo.
Una comunidad fuerte se construye con familias participativas, con vecinos que se ayudan y con instituciones que acompañan y apoyan. Las organizaciones de masas, la escuela, la salud y el gobierno local tienen la misión de trabajar junto a las familias para enfrentar los desafíos y construir un entorno más humano y solidario.
Familia y comunidad unidas son la base de una sociedad más justa, participativa y comprometida con el futuro.

Imagen: Generada por la autora.

Belkis Jiménez

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

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