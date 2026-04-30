En ellos el trabajo se vuelve Patria

Previo al acto de condecoraciones, el Presidente Díaz-Canel se reunió con unos 80 trabajadores de sectores esenciales del país

En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento, Cuba rindió homenaje a hombres y mujeres cuyo esfuerzo cotidiano ha dejado una huella profunda en el desarrollo del país. La entrega del título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba se convierte, una vez más, en expresión viva de la dignidad, la constancia y el compromiso de quienes han consagrado sus vidas a construir una nación más justa.

Bajo la premisa de que el trabajo es esencia y motor de la sociedad, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, impuso esta alta condecoración a: Martha López Guzmán, de la UBPC José Martí; Luis Oscar Gálvez Taupier, del Icidca; Graciela María Rodríguez Pérez, de la Fundación Alejo Carpentier; Antonio Gómez Delgado, del Sistema Informativo de la TVC y Estudios Revolución; Edilia Fuertes Díaz, de la Facultad del Partido Abel Santamaría Cuadrado; Miguel Ángel Franco Noa, de la Dirección General de Educación Municipal, en Santiago de Cuba; Magdelaine Sosa Menencia, del Instituto Politécnico Manifiesto de Montecristi; y Luis Manuel Videaux Aguilar, de la Empresa de Níquel Ernesto Che Guevara.

En el acto, que contó con el acompañamiento especial del Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, también se entregó el título de Héroe del Trabajo a Carmen Rodríguez Acosta, del Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas; Tomas Fermín Pérez Rodríguez, del Hospital pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara; Leonardo Fernández Fernández, del Hospital General Docente Clínico Quirúrgico Ginecobstétrico Dr. Agostinho Neto; Esteban Alfaro Diebra, del Departamento Palmares Playa ii; Eloy Andrés Frías Méndez y el coronel Juan Benigno Castañer Moreno, ambos del Hospital militar Central doctor Luis Díaz Soto; Jorge Luís Rodríguez Araujo, de la Empresa Constructora Militar No.3; el teniente coronel Luis Alberto Cerdeiras Artiles y la teniente coronel Esther González Suárez, ambos del Ministerio del Interior, y Caridad Bravo Abreu, de la Institución Docente Territorial Jesús Cejas Arias.

Además, se entregó a un grupo de trabajadores y colectivos laborales la Orden Lázaro Peña de I, II y III Grado y la medalla Jesús Menéndez.

A ellos los distinguen trayectorias ejemplares en diversos sectores, en los que el sacrificio personal se entrelaza con la vocación colectiva. Cada condecorado encarna una historia de entrega silenciosa, de resistencia creativa y de fidelidad a los principios que sostienen el proyecto social cubano.

Este reconocimiento cobra especial significado en vísperas de una nueva jornada de reafirmación popular. La convocatoria al 1ro. de Mayo resuena con fuerza en cada espacio laboral, en cada colectivo que se prepara para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores con la certeza de que la Patria se defiende también desde el esfuerzo diario, desde la responsabilidad y la unidad.

Asistieron, además, a la ceremonia, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y el doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; así como Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC, y otras autoridades del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas del país.

Previo al acto de condecoraciones, el Presidente Díaz-Canel se reunió con unos 80 trabajadores de sectores esenciales del país, con quienes dialogó sobre sus experiencias, día a día, para enfrentar la situación que vive Cuba bajo los efectos devastadores del bloqueo de EE. UU.

Según la cuenta en x de la Presidencia, en vísperas del 1ro. de Mayo tuvo lugar esta reunión en el salón de protocolo El Laguito, donde se compartieron historias de quienes han hecho de la resistencia y la creatividad una máxima de vida en sectores como salud, cultura, educación, energía, turismo, y otros.

El Jefe de Estado destacó el alto honor de estar en este encuentro con quienes demuestran a diario la capacidad del pueblo cubano para superar obstáculos. Habló de la dignidad del trabajo, que no es solo cumplir con el deber, sino un acto de compromiso, de patriotismo.

Díaz-Canel habló de la dignidad del trabajo, que no es solo cumplir con el deber, sino un acto de compromiso, de patriotismo. Foto: Estudios Revolución

La entrega del título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba se convierte, una vez más, en expresión viva de dignidad. Foto: Juvenal Balán

Foto: Juvenal Balán

Foto: Juvenal Balán