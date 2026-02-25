Gran juego de Cuba ante Venezuela

Montería, Colombia.- CUBA perdió un gran juego ante el campeón mundial, Venezuela, que concluyó 1-0, en el inicio de la súper ronda del XIII Campeonato Panamericano de Softbol masculino que se celebra en esta ciudad. Este encuentro estaba pactado para las 10:00 a. m., pero la lluvia lo impidió. A las 7:00 p.m. se pudo iniciar el desafío, que se ha convertido en un clásico de Centroamérica y el Caribe en el conocido deporte de la bola blanda. Los venezolanos comenzaron agresivos ante el estelar lanzador cubano Alain Román, al marcarle la única del choque, aunque ahí dejaron las bases llenas. A partir de ese inning el avileño se “fajó” a ceros con uno de los mejores pitcher de este evento, Luis Colombo. Solamente los nuestros pegaron par de indiscutibles, por tres los ganadores. Otra vez estuvo desaparecida la ofensiva de los alumnos de Leonardo Cárdenas, quienes necesitan comenzar a producir para aspirar a estar entre los cinco primeros conjuntos del Panamericano. Román tiró 6.0 entradas, 1 CL, ponchó a 6 y regaló 3 bases por bolas, para firmar una soberbia actuación, sobre todo por la exigencia de la tanda rival. “Jugar con el campeón mundial siempre es un privilegio, vinimos desde Cuba soñando que nos íbamos a “fajar” con equipo grandes; estuvimos cerca ante ellos pero no se pudo. Nos queda enfocarnos en los cinco juegos que restan para poder conseguir ese ansiado boleto al Mundial”. El inicialista Osvaldo Pérez se sigue viendo ajustado al bate; él y Reinier Vera fueron los únicos que pudieron pegarle Jit a Colombo. “Tenemos que borrar lo que pasó hoy, fue un juego muy difícil, enfrentamos a una selección de gran nivel que no por gusto es la actual campeona mundial y que, además, no ha perdido aquí. Sacaremos experiencia de esta derrota y seguiremos adelante”. Ahora Cuba suma una victoria y dos descalabros, mientras Venezuela tiene 4-0, pues también derrotaron a Panamá. Los cubanos tienen un encuentro pendiente ante República Dominicana, el cual será reprogramado.