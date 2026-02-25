Energía que salva: 29 kits solares fortalecen la salud pública en Remedios y Camajuaní

Un trabajo especial de Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

La transición energética deja de ser un concepto técnico para convertirse en garantía concreta de servicios esenciales. La reciente donación de 29 kits solares a instituciones de salud de la provincia de Villa Clara constituye una acción de alto impacto social, económico y humano, con incidencia directa en la estabilidad del sistema sanitario.

El productor de tabaco Noel Rolando Benítez Fernández asumió la financiación de los 29 sistemas fotovoltaicos, valorados cada uno en aproximadamente 5 900 MLC. La iniciativa forma parte de las acciones orientadas al cambio de matriz energética en el municipio de Remedios, y se inserta en una estrategia más amplia de soberanía energética y desarrollo territorial.

De acuerdo con el plan de distribución, serán beneficiados el policlínico de Camajuaní, el policlínico de Vueltas y un hogar materno en Camajuaní. El resto de los kits será instalado en instituciones de salud del municipio de Remedios, priorizando aquellas con mayor demanda asistencial.

“Cuando hablamos de soberanía energética, hablamos también de soberanía sanitaria”, expresó Noel Rolando Benítez Fernández. “No se trata solo de paneles solares; se trata de garantizar que una madre embarazada, un niño o un anciano reciban atención sin interrupciones. Si el territorio me ha dado la posibilidad de producir y crecer, lo justo es devolverle seguridad y estabilidad”, dijo el también diputado al parlamento cubano.

La inversión supera los 170 mil MLC en su conjunto, una cifra que adquiere mayor dimensión en el contexto económico actual. Más allá del monto, el gesto confirma la creciente articulación entre actores económicos locales y prioridades sociales estratégicas.

Dunier Roque Sotolongo, director municipal de salud en Remedios subrayó el alcance práctico de la medida: “Estos sistemas permitirán respaldar áreas críticas como la cadena de frío para vacunas, laboratorios, consultas de urgencia y equipos de diagnóstico. En medio de contingencias eléctricas, contar con energía estable puede marcar la diferencia entre la demora y la respuesta inmediata”.

En los hogares maternos, la importancia es aún más sensible. Una de sus trabajadoras del sector en Camajuaní comentó que “saber que habrá respaldo eléctrico permanente da tranquilidad al personal médico y a las gestantes. Aquí cada detalle cuenta, y la estabilidad energética es vital”.

Desde la comunidad, la percepción también es clara. Hilda Cruz, vecina de Remedios, resumió el sentir popular: “Uno puede resistir un apagón en casa, pero en un hospital no puede faltar la corriente. Saber que están pensando en eso nos da confianza”.

La instalación de los kits no solo garantiza continuidad asistencial, sino que implica ahorro económico a mediano plazo al reducir la dependencia de combustibles fósiles para plantas eléctricas tradicionales. Asimismo, disminuye la huella ambiental y fortalece la resiliencia institucional ante situaciones adversas.

Remedios, con su profunda raíz histórica y cultural, avanza así en una transformación estructural que integra sostenibilidad, responsabilidad social y eficiencia económica. La donación no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia territorial que prioriza servicios básicos como salud y educación dentro del proceso de cambio de matriz energética.

El sol, fuente ancestral de energía, se convierte hoy en garante silencioso de consultas médicas, partos seguros y vacunas preservadas. En cada kits instalado hay una apuesta por la vida, por la previsión y por la responsabilidad compartida.

Imágenes: cortesía del entrevistado.