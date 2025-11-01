Dos cubanos a octavos de final en paratenis de mesa

Massaguer y Matos, los más destacados en la apertura del torneo

LOS CUBANOS Jorge Julio Massaguer y Hubert Matos Pérez avanzaron a octavos de final en la clase 8 del paratenis de mesa de los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile.

Massaguer sumó dos triunfos y un revés este viernes en las rondas clasificatorias de la lid con sede en el polideportivo Luis Pávez, en la comuna de Rengo de esta región sureña, a 114 kilómetros de Santiago de Chile, la capital.

La victoria inicial la consiguió 3-1 en luchado partido ante el venezolano Roberto Cárdenas (15-13, 11-7, 7-11, 14-12). Seguidamente, el anfitrión Juan Peña fue su victimario 1-3 (9-11, 3-11, 15-13, 5-11), pero en la ronda 13 de la extensa jornada dominó 3-0 con facilidad al mexicano Iván Hernández (11-7, 11-1, 11-2).

Este sábado el camagüeyano enfrentará al colombiano David Martínez por el pase a cuartos de final.

Matos fue superado en su debut por el argentino Fauto Faniesko en tres sets (5-11, 0-11, 6-11), no obstante reaccionó contra el mexicano Julián Gómez tras caer al inicio 11-13 y llevarse la mejor parte 11-3, 11-3 y 11-4.

De esa forma el artemiseño ganó un espacio en los octavos de final, ronda en la que se medirá al chileno Vicente Sebastián Vidal.

En la fecha sabatina otros cubanos intentarán avanzar. Para ello Ivanna Rodríguez deberá superar a la costarricense Kristel Morales, y Mario Alejandro González al brasileño Joao Pedro Martins, ambos en la clase 7, y Eduardo Pérez al local Marcelo Solís, en la categoría 10.

En el comienzo el matancero Mario Alejandro perdió 0-3 frente al chileno Iznacio Torres (5-11, 5-11, 2-11) y el villaclareño Pérez cedió por igual vía ante el colombiano Santiago Ramí (2-11, 4-11, 2-11).

La habanera, quien este mes cumplirá apenas 13 años, fracasó en sus dos compromisos, no sin mostrar disposición y garra en este su estreno internacional.

Le tocó enfrentar a la segunda del ranking mundial en su categoría, la brasileña Lethicia Rodrígues, en duelo que concluyó 0-3 (1-11, 2-11, 4-11).

Luego, no pudo con la venezolana María Victoria Selis, aunque impresionó al rendirla 11-5 en el primer set, antes de ceder 2-11, 4-11 y 10-12 en un cierre muy disputado.