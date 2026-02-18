Literatura multiplicada

Actividad literaria en el Van Troi 2 de Caibarién.

Encuentro Literario con el escritor e investigador Máximo Ramón Luz Ruíz. Actividad de promoción literaria con la presentación del libro El Poseidón cubano de los escritores Edelmis Anoceto Vega y Alejandro Batista López por parte de Luz Ruíz. Zona de la comunidad Van Troi 2. Extensión de venta de libros por la librería Alberto Pis de Caibarién. Auspicia Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Dirección Municipal de Cultura de Caibarién.

Imagen: tomda de Sectorial de Cultura Caibarién.