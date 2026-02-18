miércoles, febrero 18, 2026
Lo último:
Caibarién

Literatura multiplicada

Redacción Digital

Actividad literaria en el Van Troi 2 de Caibarién.

Encuentro Literario con el escritor e investigador Máximo Ramón Luz Ruíz. Actividad de promoción literaria con la presentación del libro El Poseidón cubano de los escritores Edelmis Anoceto Vega y Alejandro Batista López por parte de Luz Ruíz. Zona de la comunidad Van Troi 2. Extensión de venta de libros por la librería Alberto Pis de Caibarién. Auspicia Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Dirección Municipal de Cultura de Caibarién.

Imagen: tomda de Sectorial de Cultura Caibarién.

También te puede gustar

Evalúa Educación resultados del sector en 2023 (+Audio)

Alejandra Rojas

Ester y su pasión por el parque

Freddy Espinosa

Inicia vacunación masiva anticovid-19 en la edad pediátrica (+Audio)

Leticia Braojos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *