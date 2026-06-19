Cuba apuesta por modernizar su sistema bancario y financiero

Las transformaciones buscan eliminar restricciones a los pagos en divisas y permitir la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin un largo trámite burocrático

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, destacó hoy que entre las transformaciones económicas propuestas es de vital importancia modernizar el sistema bancario y financiero, y permitir la participación del capital privado en esa actividad.

Durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, expuso que de esa forma, la banca privada podría operar bajo supervisión del Banco Central de Cuba.

También señaló que las transformaciones buscan eliminar restricciones a los pagos en divisas y permitir la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin un largo trámite burocrático.

Asimismo, indicó Marrero, se propone crear entidades financieras especializadas en activos virtuales.

Recuperar el papel del crédito bancario como función esencial en la economía y simplificar sus procesos de aprobación, formalizar los flujos de remesas a través de un canal privado y diseñar otras vías de capitalización de los bancos se incluyen entre las propuestas, indicó.

Igualmente, las transformaciones van dirigidas a redimensionar el mercado cambiario oficial, con la participación de actores económicos no estatales, lo que incluye otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas e implementar un sistema de subasta de divisas.

Marrero explicó que se proyectan realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias del tipo de cambio y establecer una “ventanilla única de cambio” para todos los actores económicos,

El primer ministro cubano subrayó la necesidad de perfeccionar el sistema tributario y diseñar tarifas e incentivos que favorezcan los procesos productivos y las actividades agropecuarias.

Las transformaciones están enfocadas, igualmente, en actualizar el impuesto sobre ingresos personales y aplicar incentivos fiscales a quienes financien inversiones en el sector social.

Todas estas propuestas, recalcó Marrero, buscan asegurar las conquistas sociales de la Revolución cubana y enfrentar el complejo escenario en la isla derivado del recrudecimiento del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos.