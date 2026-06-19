Gobierno cubano propone transformaciones estratégicas en economía

Las propuestas de transformaciones incluyen la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el fomento de la inversión extranjera y la admisión de los mecanismos de mercado como instrumento de asignación de recursos

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, afirmó hoy que el país enfrenta su momento más complejo desde el período especial y anunció transformaciones económicas para preservar el socialismo.

En la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Marrero explicó que la interrupción del suministro de combustibles y la pérdida de fuentes de ingresos en divisas han incidido en el deterioro de la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.

«Nunca hemos negado errores e insuficiencias propias. Sin embargo, este conjunto de factores ha influido de manera sostenida en la implementación efectiva de las transformaciones a nuestro modelo económico», señaló el jefe de Gobierno.

Las propuestas de transformaciones incluyen la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el fomento de la inversión extranjera y la admisión de los mecanismos de mercado como instrumento de asignación de recursos.

Marrero subrayó que estas medidas no constituyen «una claudicación, sino el ejercicio soberano de adecuar los instrumentos de desarrollo a las circunstancias concretas que vive el país».

El primer ministro recordó que el líder de la Revolución, Raúl Castro, en la conducción del proceso de actualización del modelo económico, estableció la premisa de «no ser dogmáticos ni inmovilistas, desterrar la asociación mecánica entre el socialismo e igualitarismo y reconocer que la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular las reglas del mercado.

Las nuevas transformaciones están conformadas por 176 propuestas, agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social de la nación.