A caballo y con fuego

El nuevo año lunar chino inicia con un eclipse solar, doble augurio de pasión, coraje y creatividad

Inicia el año 4724 del calendario lunisolar chino, y el indomable Caballo de Fuego nos invita a movernos hacia metas ambiciosas y desatar pasión, coraje y creatividad; tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas.

Según el Tao, este es un momento propicio para hacer visibles los más atrevidos proyectos profesionales y personales, perseguir transformaciones internas y organizar mudanzas, viajes y expansión de tus mejores cualidades.

También para el amor la energía del Caballo es auspiciosa, pero quienes estudian esos ciclos universales y su efecto en todo lo vivo (incluidas las piedras) sugieren actuar con buen juicio y no ser impacientes, pues cambios muy drásticos que no se canalizan con empatía pueden terminar en conflictos.

La combinación de los 12 animales con cada uno de los cinco elementos sigue un ciclo de 60 años, así que esta potente energía equina se vivió por última vez en 1965: el año de ascenso de Bob Dylan y los Beatles; el primer reactor nuclear usado en una nave espacial, las primeras fotos de Marte y el envío de una sonda rusa a Venus; el debut de la televisora brasileña O’Globo (que tantos suspiros nos ha sacado con sus novelones) y el clásico Ford Mustang: el del fogoso caballito veloz, devenido símbolo de velocidad y elegancia.

Claro, todo eso lo leí en internet porque yo no había nacido en esa fecha (Soy Mono de Tierra de 1968), como leí también que ese año fue el asesinato de Malcom X y el inicio de la invasión en Vient Nam y de la guerra indo pakistaní, más un montón de megadesastres causados por tornados, inundaciones, accidentes y (¿pura coincidencia?) media docena de pruebas explosivas nucleares en el subsuelo, autorizadas y financiadas por el siempre alocado vecino norteño. ¡Cuántas cosas que hoy suenan a Bohemia muuuy vieja y pasaron hace cinco “caballos” de tiempo!

Mi abuela materna, nacida en 1918, era Caballo de Tierra y doy fe de que por momentos provocaba terremotos, así que un corcel de Fuego debe ser algo tremendo… Sólo espero que eso no asuste a las familias que planean crecer este año, porque hace un par de milenios la ignorancia llevaba a sacrificar a los recién nacidos (sobre todo las niñas) en etapas de “mal augurio”, a pesar de las leyes imperiales para prohibirlo.

De ahí viene una frase tan usada en los dramones chinos de internet: “ni los tigres matan a sus crías”, porque algunos estudiosos serios afirman que las civilizaciones del lejano Oriente ponían mucho énfasis en la crianza para ser buenos hijos y honrar a los antepasados, pero dejaban mucho que desear en cuanto a paternidad, al permitir la crueldad en los castigos y la venta de criaturas para hacer alianzas o pagar deudas (muy presente también en esos adictivos productos audiovisuales, sean de “época o modernos).

¡Ah, casi olvidaba lo más importante! Ya deben saber que el inicio del año chino no tiene una correlación fija con el calendario occidental, sino que se celebra con la segunda Luna llena después del solsticio de diciembre, y esta vez coincide con un eclipse solar parcial, conocido cono Anillo de Fuego, que será visible por un par de minutos en el hemisferio Sur (y en internet, no sufras).

¿Se imaginan cómo tendrá eso de activos a los taoístas y otros místicos seguidores de la lectura de astros para tratar de entender lo inmadura y autodestructiva que es aún la humanidad, aunque ya tenga 500 mil años de existencia y al menos 12 mil desde que “domesticó” a la naturaleza para su egoísta conveniencia?

Confieso que tengo mis reservas con el horóscopo chino (y con los demás, sea dicho) porque los diagnósticos masivos no me convencen. Si con mis amigas del mismo año apenas nos parecemos en gustos, carácter o intereses, ¿cómo asumir que estamos hechas de la misma energía? Pero sí puedo dar fe de un detalle: a los Mono nos encanta molestar a los metódicos Tigre, ¡y ese es el signo de Jorge y mi hijo David, uno de Agua y el otro de Tierra!

Más allá del horóscopo o los eclipses, el 17 de febrero es una fecha mágica para mí (las otras son 17 de abril, 13 de mayo, 23 de julio y 17 de octubre) porque siempre me pasa algo excepcionalmente bueno (o malo) en esos días, aunque a partir de 2013 esa energía suele correrse unas horitas, quien sabe por qué.

Según los mayas (esa cosmogonía me gusta más, aunque parezca enrevesada), este martes el kin dominante es el Perro Blanco Entonado, con el don de empoderar y abrir caminos, traer nuevos comienzos, cultivar relaciones fieles y resolver traumas emocionales gracias a su gran fuerza espiritual… Coincidencia, ¿verdad?