La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 disparó un interés masivo por el idioma español en Estados Unidos

El fenómeno comunicativo que rodea a Bad Bunny volvió a mostrar su potencia más allá de la música tras su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.



Ese evento funcionó como un disparador de un interés masivo por el idioma español en Estados Unidos, según reflejaron los datos relevados en las horas posteriores al espectáculo.



En ese lapso, las búsquedas en Internet por “aprender español” crecieron hasta un 178 %, con picos diarios que superaron las 63.000 consultas, transformando un show televisivo en un inesperado motor educativo y cultural, tal como detalló Yahoo Noticias en su cobertura del impacto inmediato del artista en el público angloparlante.

Imagen

Una mama y su hija en Los Ángeles, California, aprenden español. Foto: Kayla Bartkowski / Los Angeles Times

El interés no surgió de la nada ni se limitó a una curiosidad pasajera. Datos de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply indican que ese pico podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando opciones formales para estudiar español, una proyección asociada a un crecimiento estimado del 200 % vinculado a ese momento cultural.



Incluso antes del partido, las búsquedas ya venían en alza con un 89 % por encima de los niveles habituales, pero tras la actuación, el fenómeno escaló a otro nivel, según explicó la directora de marca de la compañía, Sofia Tavares, en declaraciones recogidas por TN.



El show, renombrado en redes como el “Benitobowl”, puso a millones de personas en contacto directo con el español en un horario estelar y sin traducciones, una situación poco frecuente en un evento deportivo de esa magnitud.



La puesta en escena incluyó símbolos profundamente ligados a la cultura puertorriqueña como la caña de azúcar, el dominó y ritmos tradicionales, y despertó búsquedas que fueron más allá de la música.

Imagen

Foto: Loren Elliott

Términos como boricua, jíbaro, bomba, plena o coquí comenzaron a aparecer en Google junto a consultas sobre letras de canciones en inglés, una señal de que la obra del artista funciona como puerta de entrada al idioma y a una identidad cultural más amplia, según detalló Newsweek Argentina.



Este renovado interés por el español se inscribe, además, en un contexto social y político más amplio. En Estados Unidos viven más de 65 millones de personas que hablan este idioma, históricamente presente en territorios como California, Texas o Nuevo México, pero que ha atravesado etapas de marginación y cuestionamientos.

Imagen

Foto: Mark J. Terrill

En ese contexto -aun cuando el decir de Conejo Malo en sus canciones no se ubica realmente entre los mejores ejemplos del uso del idioma español- su presencia en el Super Bowl fue interpretada como un gesto de reivindicación lingüística y cultural frente a políticas restrictivas impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump, según un análisis de Los Angeles Times sobre el valor simbólico del español en el mayor escenario mediático del país.

El reconocimiento institucional a ese impacto llegó también desde Puerto Rico, donde la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución oficial destacando la contribución de Benito Antonio Martínez Ocasio a la difusión global del español.



La entidad subrayó que su proyecto artístico ayudó a superar prejuicios hacia las hablas populares y urbanas, proyectando el español de Puerto Rico como una seña de identidad con alcance transcontinental y celebrando que, a través de la música, una lengua con más de 600 millones de hablantes gane visibilidad y prestigio en escenarios internacionales.