jueves, febrero 12, 2026
Ciencia, vocación y corazón al servicio de la vida

Belkis Jiménez

En el marco del Día Mundial de la Mujer Médica, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reconoce a todas las doctoras y estudiantes de Medicina que, con vocación, entrega y compromiso social, han dedicado su vida a preservar la salud del pueblo.
A lo largo de la historia, las mujeres han conquistado espacios en la ciencia y la medicina, demostrando que el conocimiento, la sensibilidad humana y la ética profesional no tienen género. Hoy, miles de mujeres médicas continúan ese legado, enfrentando largas jornadas, emergencias, investigaciones y misiones de alto impacto social, sin dejar de ser pilares en sus familias y comunidades.
Desde la organización de las mujeres, se rinde homenaje a cada una de ellas, por su aporte invaluable al desarrollo del país y por representar un ejemplo de superación, humanismo y amor al prójimo.

Imagen: Creada por la autora.

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

