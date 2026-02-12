Aplicará Cultura estrategias de labor para mantener programa de actividades ante las nuevas circunstancias

Tal y como anunciara la máxima dirección de Cultura en el país, Caibarién mantendrá su programa de actividades con estrategias objetivas ante la situación electroenergética en la isla. El sector aunque no dejó de realizar algunas acciones, continuó la labor con los aficionados y actividades en las instituciones, diversas experiencias aplicadas por directivos y trabajadores con el objetivo de preservar la función social de cada una de ellas.

En un encuentro de la máxima dirección del sector con los directivos, funcionarios, especialistas y trabajadores de la Casa de Cultura «Manuel Corona» de Caibarién, se concluyó que la institución mantendrá la vitalidad con nuevas estrategias de trabajo, ante las actuales circunstancias, incluso las actividades como hasta el momento, porque la cultura debe llegar al pueblo, especialmente, al barrio, y comunidades.

Otro eslabón importante, trascendió en el encuentro, serán los promotores culturales, estos deben buscar en sus Consejos Populares aquellas áreas con condiciones y apoyo de actores de la sociedad que puedan ayudar en las nuevas prioridades, y a partir de allí generar junto a las instituciones diversas opciones dirigidas a los diferentes grupos etáreos.

Imagen: Archivo CMHS.