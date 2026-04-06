Laura de la Uz regresa a la pantalla con “Barrio Esperanza”

Cuando el talento es auténtico, cruza cualquier frontera

Hay noticias que llegan como una brisa cálida: suaves, alegres, necesarias. Así se siente el regreso de Laura de la Uz a la actuación fuera de Cuba, esta vez en Barrio Esperanza, la nueva serie de Radio Televisión Española (RTVE) producida junto a Globomedia (The Mediapro Studio), que próximamente se estrenará en La 1.

La ficción, definida por RTVE como una comedia social de humor ácido y tono vitalista, se desarrolla en un colegio público: un microcosmos donde caben amistades, tropiezos, aprendizajes y segundas oportunidades.

La historia gira en torno a Esperanza (Mariona Terés), una mujer que cumple una condena en prisión, estudia magisterio durante esos años y, al salir, inicia una nueva vida como maestra de Primaria. Su reto no será fácil, pero el aula llena de niños con carisma y contradicciones se convierte en su mejor escuela de vida.

Junto a Terés participan Alejo Sauras, Mariano Peña, Ruth Núñez, Javier Pereira y, por supuesto, Laura de la Uz, entre otros rostros conocidos. La serie promete humor, emoción y una mirada muy humana sobre la enseñanza y la convivencia.

En sus redes sociales, la actriz compartió imágenes del rodaje con un mensaje que resume su entusiasmo por este nuevo paso profesional:

“Lo que viene me emociona profundamente. Ha sido un viaje lleno de aprendizaje, afecto y nuevos comienzos.”

Tras varios años residiendo en España, Laura de la Uz ha continuado tejiendo una trayectoria internacional sin dejar atrás sus raíces artísticas ni su conexión con el público cubano, que la sigue con cariño desde sus primeras apariciones en la pantalla.

Con 28 películas en su filmografía y más de dos décadas de carrera, Laura ha interpretado personajes que hoy forman parte de la historia del cine cubano. De Hello Hemingway (1990) y Madagascar (1993) a La película de Ana (2013) y Vestido de novia (2015), su versatilidad y profundidad interpretativa la han convertido en referente indiscutible.

Graduada en actuación, dirección y pedagogía teatral por la Escuela Nacional de Instructores de Teatro de La Habana, y más tarde en Artes Escénicas por el ISA, también se formó en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha de Santiago de Chile. Su solidez técnica se une a una sensibilidad que traspasa cámara y escenario por igual.

Ha trabajado junto a Fernando Pérez, Juan Carlos Tabío, Icíar Bollaín, Benicio del Toro y Marilyn Solaya, acumulando 24 premios internacionales y una legión de admiradores que celebran cada uno de sus proyectos.

Barrio Esperanza no solo suma un título más a su filmografía; simboliza una nueva etapa en la que Laura reafirma su poder interpretativo y su capacidad de conectar con distintas audiencias. Desde Cuba hasta Madrid, su carrera sigue creciendo con el mismo brillo que la llevó a ser una de las grandes damas del cine latinoamericano. Y sí, verla de nuevo en pantalla reencarnando una historia sobre segundas oportunidades y miradas humanas será un placer para los espectadores de ambos lados del océano.