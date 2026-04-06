Protagonizó juventud cubana jornada productiva en Artemisa

La Habana, 6 abr (ACN) Una jornada de trabajo voluntario dedicada a la producción de alimentos y a la construcción de parques solares fotovoltaicos se realizó este domingo en toda Cuba, en saludo a los aniversarios 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

Según precisaron fuentes de Presidencia, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participó en labores de siembra en el municipio de Bauta, provincia de Artemisa, acompañado por varias generaciones de cubanos.

El mandatario había señalado días atrás, en un encuentro con jóvenes destacados, que «producir es resistir, y crear es vencer», premisa que guió la jornada en tierras artemiseñas.

También estuvieron presentes Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, y Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

Concluida la faena, Mirthia Julia Brossard Oris, miembro del Buró Nacional de la UJC, destacó que, pese a las complejas condiciones del país agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, el 4 de Abril se celebró con múltiples actividades.

Entre ellas mencionó movilizaciones para producir alimentos, foros de denuncia, ascensos a montes, tribunales pioneriles «Yo acuso al imperialismo», papalotes por la paz, festivales culturales y conciertos en plazas principales, además de condecoraciones a jóvenes destacados.

Resaltó como especial el encuentro del Jefe de Estado con jóvenes distinguidos, donde se debatió sobre el papel de las nuevas generaciones en las comunidades, escenario esencial en tiempos de limitaciones energéticas.

«En Cuba no hay una juventud rendida», afirmó la dirigente juvenil, quien subrayó el compromiso de proponer, movilizar y convocar a los jóvenes hacia las tareas principales, especialmente en las comunidades.

La jornada incluyó presentaciones musicales de jóvenes repentistas del proyecto Punto cubano de la Casa de la Décima de Mayabeque y la entrega de carnés de militante de la Juventud Comunista a 18 cubanos de diversos sectores.