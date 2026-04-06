Energías Renovables en Cuba: La transición que puede cambiar la economía

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Precisamente cuando se habla de la economía de nuestro país, hay que hablar inevitablemente de la energía y sobre todo, sobre la situación que estamos atravesando en la nación.

El tema de los apagones, también el impacto que tiene la actividad productiva del país y no solamente preguntarnos cuáles son las causas o las consecuencias que tiene este fenómeno; sino también cuánto se ha dejado de producir y cuáles son las alternativas que ha buscado la industria nacional para sortear estos elementos.

Sobre estos temas estaremos conversando en la tarde-noche de hoy. Si le interesa el tema, acompáñenos y hagamos juntos un cuadro diferente.

Y para dialogar sobre este tema cardinal para la economía nacional y que por supuesto estoy seguro que le interesa muchísimo a usted que nos está acompañando en la noche de hoy, tengo el placer de saludar a mi primer invitado. Es alguien que le encanta venir a Cuadrando la Caja, ha estado por acá en varias ocasiones. Es Adriano García Hernández, experto en política económica de la Dirección de Planificación del Ministerio de Economía y Planificación. Muy buenas noches.

Adriano García Hernández: Buenas noches.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: También tengo el placer de que esta noche nos acompañe por primera vez Rosell Guerra Campaña, que lo hemos tenido muchas veces detrás de cámara también organizando estos temas, quien es el director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas. Muy buenas noches.

Rosell Guerra Campaña: Buenas noches y gracias por la invitación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: También repite acá, en Cuadrando la Caja, Edel Gómez Gómez, quien es el director general de la Empresa de la Industria Electrónica, Comandante Camilo Cienfuegos. Muy buenas noches.

Edel Gómez Gómez: Buenas noches.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Ya conociendo a mis invitados y por supuesto el tema del programa, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. El tema del programa en la noche de hoy se trata sobre el tema de la transición energética, y a veces, cuando hablamos de esta terminología, la gente siempre piensa en lo técnico, en los cables, en el panel solar.

Sin embargo, digamos que esto es un proceso mucho más abarcador y que tiene que ver, sobre todo, también con la sociedad, con las personas, con la eficiencia energética. ¿Cómo se inserta entonces la política de transición energética que está llevando a cabo el país en el entramado económico de la nación?

Rosell Guerra Campaña: Empezar diciendo que la transición energética en Cuba está concebida integralmente; es decir, cada rato comentamos que la transición energética de Cuba es la sumatoria de la transición energética de todos los grupos empresariales y de todos los municipios, abarca toda la sociedad y es una transición que se ha organizado por etapas, diferentes etapas.

Tiene propósitos importantes. Ante todo, producir toda la energía que necesita la economía y la población también, porque, como sabemos, hay importantes, severas afectaciones de combustible, de electricidad, por la situación energética que tiene el país, ahora arreciado con el bloqueo total, el bloqueo energético al que está siendo sometido nuestro país. Decía que tiene propósitos importantes: primero, darle toda la energía para recuperar la economía y desarrollar la economía, segundo, disminuir las afectaciones de la población para evitar que continúe la afectación de la calidad de vida de la población.

También en la economía la transición energética busca asegurar producciones y bajar costos.

Es decir, no solo producir, recuperar producciones, sino también bajar los costos, porque la energía que nosotros producimos con combustible fósil tiene un costo muy alto y afecta la competitividad de nuestras producciones.

Y como es lógico, también tiene otros objetivos, disminuir la contaminación ambiental, etcétera, pero lo que te quiero decir es que es una transición energética integral por etapas y que tiene esos propósitos económicos y también sociales con respaldar la energía que necesita la población.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Una transición hacia fuentes renovables de energía, digamos, y que, como le decía, no solamente es lo técnico, Adriano, ¿no? Tiene que ver más también con la sociedad y que no solamente poner un cable, que es lo que la gente muchas veces ve.

Adriano García Hernández: No, por supuesto. Realmente esto es un cambio estructural significativo, desde que se aprobó la política de fuentes renovables en el 2014.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: O sea, que coincide, que no es un hecho que venga de la crisis que estamos atravesando.

Adriano García Hernández: No, no, en lo absoluto. Inclusive, el hecho de haber podido avanzar muy aceleradamente en los últimos tiempos no es una cuestión fortuita. Es un proceso acumulado de creación de capacidad institucional, tecnológica, que nos ha enseñado mucho, inclusive nuestra capacidad prospectiva, porque los escenarios que parecían más optimistas, más audaces, han sido los que se han impuesto en la vida real.

Cuando se pone a ver, los que abogaban por esos escenarios eran aquellas personas de mayor cultura, de capacidad de seguimiento tecnológico, de mayor integralidad, y eso hay que institucionalizarlo.

Esta transición va en el sentido de crear todo un sistema que además lleva en implícito un cambio estructural y un cambio cultural. O sea, realmente aquí, si no se ve de forma integral, el sector de fuentes renovables es muy eficiente, pero es un sector intensivo en capital.

Por lo tanto, avanzar en eso tiene que ir de la mano con la eficiencia energética. Son cuestiones que se complementan, porque si seguimos gastando una dinámica ya, con las limitaciones financieras que tiene el país, sería inviable.

Pero realmente, este programa de transición, realmente nosotros podemos decir, sin que nos quepa la menor duda, porque además no lo decimos nosotros, está reconocido internacionalmente así, puede entenderse como un referente de una buena estrategia, por su integralidad.

Tiene cuatro ejes de alcance y tiene cinco ejes habilitantes, donde el tema, por ejemplo, financiero tiene cambios importantes. Aquí hay innovación. Yo diría que la innovación mayor que nos queda no es la tecnológica, es justamente la innovación financiera de gestión de modelos de negocio. Es decir, esto realmente, yo diría que es un referente que es útil, que todos los sectores de la economía estudien esta concepción por su integralidad y por su calidad.

Electrolinera para la carga de vehículos eléctricos en la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Edel, ¿coincide con esto?

Edel Gómez Gómez: Y ahí la importancia que le demos a esto, es que no solo pensar en la generación. Hay que pensar desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista en cómo no consumimos la energía que se genera.

Por ejemplo, están las bombas fotovoltaicas del Instituto de Recursos Hidráulicos, que vienen a hacer un trabajo importante con bombas fotovoltaicas, que permiten, sin utilizar la energía del sistema, como uno de los consumidores principales, lograr extraer el agua que necesita la población, que necesita la agricultura, que necesita los diferentes organismos.

Está el problema del transporte, este tema es otra cosa que también hay que ver, porque abarca eso.

El transporte, a partir de reducir el consumo de combustible, la introducción de los vehículos eléctricos, de los triciclos eléctricos, de las motorinas, va permitiendo una movilidad del transporte, sin utilizar, digamos, combustible, y sin utilizar la energía, que es lo ideal en este caso, utilizando lo que se llama las solineras eléctricas, que son una nueva modalidad que se introduce en la innovación hoy.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Ahora mismo, sabemos que el país está en unas condiciones excepcionales, en un cerco energético que nos ha imposibilitado que, en los últimos tres meses entre combustible del país, esto nos ha impuesto, digamos, otra dinámica, pero también, como ustedes mismos decían, el año pasado este programa de transición tuvo un gran salto con la introducción de nuevas formas de generación de energías renovables, sobre todo con la solar fotovoltaica. ¿En qué estado está entonces hoy el país?

¿Se ha avanzado todo lo que se ha querido, o realmente el salto ha sido grande?

Rosell Guerra Campaña: Ya llevábamos años trabajando. En el año 2024 ya teníamos más de 300 megawatts instalados, sobre todo en parques solares fotovoltaicos.

Y a pesar de la situación económica y financiera que está el país, yo creo que es digno señalar que no se ha detenido este programa ni un minuto, no se ha detenido. Y el año pasado entonces hubo una pendiente grande, un impulso grande, que es lo que se conoce, que se instalaron otros mil megawatts más, sobre todo, repito, en energía solar fotovoltaica. Es por eso que ya el año pasado llegamos a producir, el país llegó a producir el 10% de la energía que se consumía en el país, ya fue de fuentes renovables.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Contra un 3% tengo entendido que estaba anteriormente.

Rosell Guerra Campaña: Que aproximadamente el año anterior estaba en el entorno del 3% y ya pasamos al 10%, como se ha explicado incluso por nuestro presidente. Ahora, no se detiene el programa. Este año el país tiene previsto incorporar más de 500 megawatts. Es decir que nosotros tenemos certeza, porque está en un nivel de recursos asegurado, de que ya este año vamos a pasar a un 15%.

Seguramente se conoce que la meta principal es llegar al 24% en el 2030, te quiero decir que esa meta se va a cumplir. Es decir, hay una política, la política que Adriano mencionó. Pero hay un resultado, hay un cumplimiento de la meta principal de esa política.

Es decir, sigue avanzando, no se para ni un minuto la tarea y se avanza en el uso de fuentes nuestras, no solo las energías renovables, sino el combustible nuestro, el gas acompañante de los pozos de petróleo. Acuérdate que la meta ahora principal es la independencia energética, lograr producir toda la energía que necesita el país con nuestros recursos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Que es una meta ambiciosa. Tenemos que decirlo porque realmente si vamos al contexto internacional, qué países pueden decir que tienen autosuficiencia energética.

Y no solamente energética, sino también de combustible, porque aquí estamos hablando de dos elementos fundamentales. Porque no solamente la energía eléctrica. Incluso cuando hablamos de estos temas, no es solamente la solar fotovoltaica, porque yo creo que Cuba tiene otras variantes. Por ejemplo, la eólica, pero también está la masa, la biomasa, que también son elementos que pueden contribuir a este aumento. ¿Es así?

Se aspira al fin del uso del carbón y la generación de electricidad con cero emisiones para 2035 en todos los países desarrollados y para 2040 en el resto del mundo. Foto: Noticias ONU.

Rosell Guerra Campaña: Sí. Yo quería agregar que, fíjate, este año, digamos, para decirlo de alguna forma, se abren otros frentes de trabajo. Es decir, se va a continuar haciendo grandes inversiones para producir electricidad, energía limpia para el sistema eléctrico, pero ya se abrió el frente de trabajo de instalar esta tecnología en las viviendas.

Miles, ya hay miles y se va a continuar miles de viviendas que ya tienen módulos solares fotovoltaicos. Y un tercer frente de trabajo, entonces, cambiar el cambio de la matriz energética del sector empresarial, de los grupos empresariales, que eso viene a fortalecer la estrategia de transición energética.

Es decir, inversiones para entregar energía al sistema eléctrico nacional, instalación en las viviendas y en los sistemas empresariales para asegurar producciones y disminuir costos. Es integral, te repito.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Que es uno de los elementos en estos últimos dos minutos que me quedan en este primer bloque. ¿Cómo, entonces, implementarlo? Porque esa es una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Cuánta afectación ha tenido, entonces, la falta de energía en los procesos industriales?

Edel Gómez Gómez: La afectación eléctrica ha afectado mucho las industrias, porque en el momento que se produce el apagón, la industria no puede producir y eso trae una afectación. Pero yo creo que hay que destacar que hay un grupo de sistemas empresariales, dígase Recursos Hidráulicos, dígase BioCubaFarma, dígase Gelect, dígase Tabacuba, que han ido empleando alternativas, como explicaba Rosell.

Y en esas alternativas van buscando cómo ir a partir de estas fuentes renovables, dar soluciones a sus problemas de producción, a sus problemas de funcionamiento como tal. Por ejemplo, digamos un OSDE, el OSDE Gelect.

El OSDE Gelect a lo interno ha instalado 4,2 megawatt en 22 instalaciones y eso ya empieza a ser una suma de energía que se empieza a generar y que se empieza a ver en esas condiciones.Aquí, por ejemplo, en la industria nuestra, en la industria electrónica, la industria electrónica ha instalado 22 parques fotovoltaicos en pisos, en techos y en paredes verticales.

Y en esos 22 parques fotovoltaicos hoy genera 1,75 megawatt y le entrega al sistema electroenergético, que eso es otra cosa que empieza a parecer algo nuevo que se vincula y que ha ido estimulándose a partir de la propia política, la compra de energía excedente a los sistemas, sea los industriales o sea la propia vivienda. Nosotros entregamos todos los días 4.000 kilowatts al Sistema Electroenergético Nacional. Y es una energía que nos la paga la empresa eléctrica.

La EIE cuenta con parques fotovoltaicos que le permiten aprovechar la energía solar al máximo y alcanzar la eficiencia energética. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Antes de continuar viendo estas alternativas que se están desarrollando y que son ya ejemplos reales en la economía nacional, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Cuadrando la Caja.

Veíamos en el término de ese primer bloque algunos ejemplos de las cosas que ya se están haciendo a nivel de país usando, digamos, esta transición energética, aprovechando las potencialidades que tiene.

Sin embargo, sabemos que esto todavía no ha sido homogéneo y antes de entrar en otros ejemplos positivos, qué elementos, digamos, todavía está frenando este proceso, sobre todo de cara a la industria.

Sabemos que la industria cubana ha sido una de las más impactadas desde el punto de vista de la gestión y también de la creación o la producción de bienes y servicios. ¿Cuánto está frenando entonces la situación que tenemos hoy y cuáles son las limitaciones para que, por ejemplo, esas industrias que decía Rosell no se hayan incorporado todavía a esta transición energética en el país?

Adriano García Hernández: La limitación financiera, o sea, cuando tú planteabas qué afectaciones estamos teniendo, date cuenta que nosotros con esta situación que tenemos se afectan todos los sectores, o sea, realmente es difícil que alguien se escape de esta situación.

Nosotros tenemos un parque de movilidad eléctrica insuficiente respecto a lo que tenemos, necesitamos, sin embargo, no lo hemos podido utilizar plenamente porque ese parque tiene que cargarse, tiene que tener electricidad. Entonces, aquí lo principal es cómo nosotros abordar de una forma bien pensada y con prioridades claras cómo abordar esto de la manera, primero, lo que se está haciendo ahora, fíjate, es para garantizar la vitalidad de cuestiones básicas de la economía.

Te diría que la velocidad que ha cogido uno se da cuenta que tiene que ver también con que, como dicen, la necesidad hace parir hijo macho, esa necesidad también hubiera (viéndolo en retrospectiva) podido ser un elemento catalizador si el régimen de incentivos y de restricciones hubiera sido mayor, uno saca una lectura de esto. Porque, por ejemplo, un hotel, un hotel Meliá en la península de Trinidad, ese hotel instaló un megawatt fotovoltaico y, a su vez, puso un sistema de eficiencia energética que ganó incluso el premio por la norma cubana de 50 millones de eficiencia energética.

Y ese hotel, los hoteles son intensivos en electricidad y la electricidad aquí, realmente, el que le tiene que pagar en divisas es caro, que es el que más está trabajando en la sustitución.

Ese hotel, en el horario diurno, se autoabastece 65% de su demanda. Entonces, hay muchos ejemplos de varios sectores que han podido mantener su vitalidad, incluso teniendo en cuenta que los propios trabajadores son afectados por ese régimen y necesitan productividad.

Se les ha vendido, incluso a los trabajadores, al Níquel, 4 000 paneles, a trabajadores de la salud, educación, que tienen un régimen de vida muy sacrificado. Entonces, la sostenibilidad te ha permitido esa prioridad y, por ejemplo, la vitalidad.

Tú puedes decir, el banco yo no lo puedo pagar, pero si ETECSA no suministra la conectividad, el banco no puede funcionar. Entonces, ETECSA ha avanzado mucho, además de los ejemplos de Tabacuba, de la Industria Electrónica, pero incluso hay precursores, como CubaRon, que empezó en el 2014 a instalar paneles. Quiere decir que hay un movimiento en este sentido que se está acelerando y la limitación financiera, nosotros hemos tenido que razonar para acelerar la transición una visión diferente e innovadora de la transición financiera, del apoyo.

Entonces se ha creado, incluso, un laboratorio de innovación financiera y un fondo de transición energética que diversifica la fuente de financiamiento, aprovechan mecanismos de agencias, de instituciones multilaterales de desarrollo, de fondos del Clima, que todo lo que es de fuentes renovables, incluso instituciones privadas, fondos de cooperación, el capital nacional también, y entonces esa combinación tiene esquemas de garantía donde nadie asume solamente la garantía y nos permite acelerar, diversificar esa fuente, después de financiar hasta el 30% de la inversión.

Tiene de positivo que a su vez disminuye el riesgo para ir porque los pagos son fuera de Cuba en todo este tema del bloqueo y entonces nosotros hemos ido pensando, porque lo que hemos hecho, fíjense, lo que hemos hecho hasta ahora se ha pagado al contado, o sea, en la peor situación financiera imaginable, nosotros hemos tenido este avance que multiplicamos del 3% al 7%, multiplicamos casi 4 veces la inversión en fuentes renovables, quiere decir que la focalización de este tema, su priorización está en otra perspectiva y una visión mucho más integral que nos permite avanzar.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sobre todo esa visión integral que rescataba ahora el Profe, también me lleva a pensar en una idea fundamental que también se deslindaba entre ustedes, que es el tema de la eficiencia energética, yo creo que la población es importante, o sea, la población y los propios empresarios cuando nos escuchan hablar de esto, porque en el primer bloque decía, bueno, eran para la gente que tiene una visión de luz larga, son los que más avanzaron, de hecho a veces pensamos, es una locura, meterte en eso no es importante, incluso la gente que compraba su carro eléctrico le decían, pero para qué tú te vas a comprar un carro eléctrico, eso no es bueno y ahora está demostrado que son los que han resuelto, pero tiene que ver también con el tema de la eficiencia.

Ahorita Rosell decía, no es solamente conectarte a la red, porque si invertimos en energías renovables, un carro eléctrico por ejemplo, y lo seguimos conectando a la red, en la Energética Nacional, en las condiciones en las que estamos en el país, no resolvemos nada, y ahorita él mencionaba el tema de la gasolinera, pero cómo ver entonces este tema de la eficiencia de manera más global, en una propia industria por ejemplo, porque tú no haces nada, si el frigorífico se te sale del aire, cuál es la inversión que estás haciendo, ¿es así?, ¿coinciden ustedes con este elemento?

Rosell Guerra Campaña: La eficiencia tiene que ser primero, tú tienes que, los procesos, tus procesos industriales o lo que sean, tú tienes que lograr que sean eficientes y después instalas la tecnología, la inversión de energías renovables, no puede ser que instales tecnología, que instales energías renovables, que hagas inversiones, importante que después no uses esa propia energía, no la uses eficientemente, la energía es primero.

Y continuando con lo que decía Adriano, yo quería agregar que la industria cubana creó una capacidad grande para producir equipos para el programa de eficiencia energética del país, y para el programa de transición energética del lado de las energías renovables.

Tenemos fábricas de calentadores solares, una fábrica, tenemos fábricas de biodigestores, líneas modernas de producción de cocinas de inducción, de ollas arroceras, de lámparas led; pero el tema vuelve al financiero, la industria tiene esas capacidades, no se ha logrado un modelo económico financiero y el financiamiento que permita poner a producir esas líneas de producción y esa fábrica a plenitud, es una de las razones, que es uno de los problemas que tenemos, que no hay presencia, no siempre, aunque en eso se ha avanzado, pero no siempre hay presencia de equipos para adquirirlos de manera eficiente y de energías renovables en las cadenas de tiendas.

Entonces, se ha avanzado porque hay sobre todo en La Habana algunas tiendas especializadas y tenemos un grupo grande de Mipymes dedicada a las energías renovables que también están ofertando tecnología; pero todavía nos falta avanzar más y sobre todo en el resto de las provincias que no es la capital, no está el bombeo solar, no está el biodigestor, no está presente el calentador de agua solar. Es decir, como preguntaba sobre dificultades, desde mi punto de vista que está también asociado al tema financiero, pero es una dificultad particular que tenemos que vencer para lograr la integralidad de la transición energética.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Eso es un elemento que la población se puede sentir más identificado, por ejemplo en el caso industrial, tenemos mucha obsolescencia tecnológica, obsolescencia de los planteles industriales, ¿cómo hacer que un empresario cuando nos vea en el programa diga, pero eso a mí me queda grande, yo no voy a poder hacer eso? Porque yo creo que también tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver también con el dinero, pero también tiene que ver con la mentalidad de cambio que tiene que haber en una industria. ¿Es así, Edel?

Edel Gómez Gómez: Yo creo que sí, eso es fundamental. Esa mentalidad de que no hay que pensar que la energía viene solamente y tiene que llegar a mí, alguien tiene que generar algo de eso. Cómo esa industria puede, primero generar su energía a partir de los sistemas fotovoltaicos, cómo esa industria puede el tema del agua extraerlo a partir de las bombas fotovoltaicas que se refería Rosell anteriormente y que el Instituto de Recursos Hidráulicos ha hecho un trabajo importante también, hay más de 800 bombas instaladas en ese sentido y que tienen un peso grande en lo que es el consumo de energía y en el tema de los vehículos que nos referíamos anteriormente.

El vehículo eléctrico que hoy es el que está resolviendo en este minuto y que se ha visto que sí que resuelve, pero no es el vehículo eléctrico conectado a la termoeléctrica, no es el vehículo eléctrico conectado al sistema eléctrico, es la solinera.

Hoy por ejemplo nosotros podemos hablar de que se han instalado 21 solineras en diferentes lugares, en lugares como MINTUR, en lugares como el Ministerio de Transporte, ahora inclusive recientemente los temas de los carros fúnebres, se incorporó un sistema de carros fúnebres con una solinera que es quien garantiza ese tema, un servicio tan vital, tan importante y así por el estilo. Las ambulancias también se ha ido haciendo a través de solineras en temas que ha hecho el transporte y que a partir del propio ingreso que ha ido buscando el transporte se han ido logrando.

Nosotros por ejemplo tenemos 11 vehículos eléctricos, que es lo que ha permitido que la industria hoy tenga un nivel de autosuficiencia energética, tenemos la generación, tenemos los vehículos eléctricos, tenemos la bomba fotovoltaica y tenemos esas solineras que es la que permite que carguen nuestros vehículos en nuestra propia fábrica.

Tenemos cuatro solineras propias y una pública para ya esa cantidad de motorinas, esa cantidad de triciclos, esa cantidad de vehículos que hay; porque ya se ven los vehículos ya, en la calle circulando que han permitido ahora resolver diferentes cuestiones y a partir de eso uno siente que la fábrica es distinta, que la fábrica se puede manejar de forma distinta, por lo tanto hay que cambiar la mentalidad, hay que ir a una mentalidad donde cada cual vaya buscando su autogestión energética también y eso forma parte de ese cambio innovador que hay que ir haciendo en este momento y que es necesario.

Solinera en la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Adriano García Hernández: Nosotros tenemos que dejar bien claro aquí, cuando hablamos del tema financiero, que el tema financiero para el apoyo a este desarrollo trasciende la esfera energética, o sea cuando uno ve que este país no tiene un acceso por el bloqueo a las fuentes de financiamiento comunes en la economía internacional y nuestras fuentes financieras básicamente están en las exportaciones, la Inversión extranjera, la remesa, etc.

Aquí la cuestión está en ser capaces de conectar con los encadenamientos productivos, o sea que la inversión que nosotros pongamos sea sostenible, tiene que ver justamente si esa se encadena con un sector exportador, si eso tiene una garantía de fuentes propias, esa visión de coordinación y creo que la política, la estrategia también es un referente; porque tiene un eje llamado de coordinación y gobernanza, que tiene la virtud de que es capaz de centralizar lo que hay que centralizar; y sin embargo con una amplia descentralización a nivel territorial con fuentes locales se conectan esas cosas, eso es algo incluso está estructurado a nivel del consejo energético nacional, provincial.

Hay una visión de como abordar eso y desde el punto de vista de cómo se articula el financiamiento nosotros tenemos que verlo en ese sentido. Tenemos tres ejes clave: el desarrollo exportador, el desarrollo energético y el desarrollo agroindustrial que está considerado en la transición energética.

Entonces nosotros tenemos que conectar coherentemente y el tema del mecanismo financiero, nosotros todavía no tenemos por la inflación que hemos tenido; porque tenemos un determinado subsidio todavía en el sector energético, crear el sistema de mecanismo y incentivos adecuado, o sea nosotros tenemos que hacer una regeingeniera de subsidios, una actualización de tarifas, nosotros tenemos que darle un mayor papel que es una cita pendiente de nuestro modelo económico, al sector financiero, a la política crediticia en nuestra economía, o sea nosotros tenemos que ver eso con esa integralidad y realmente desatar los cambios de la gestión.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: ¿Cómo seguir implementando estas políticas?, ¿cómo aumentar esos incentivos en la vida económica?, pero también social de cara a la población. Estaremos conversando en el tercer bloque de nuestro espacio pero antes vamos a escuchar al Gurú de Jatibonico y enseguida regresamos.

El Gurú de Jatibonico: Dice mi amigo Reinol que de lunes a domingos no pueden bloquear los gringos las radiaciones del sol Que le metimos un gol con un “chuteo” impecable, cuando en el lamentable frenesí del hegemón apostamos a inversión de energía renovable.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Bueno y si bien hemos estado conversando la noche de hoy de diferentes elementos, aquellos frenos, aquellas posibilidades que tiene este proceso de transición energética hacia fuentes renovables de energía, ¿cómo entonces hacerlo de manera eficiente en el sistema empresarial?, ya ustedes adelantaban algunos tópicos, pero entonces ¿cómo hacerlo con mayor integralidad?, ¿cómo este empresario puede entender ese proceso de manera general? y no solo verlo de manera aislada con el tema, por ejemplo, de la generación de electricidad.

Rosell Guerra Campaña: Sí, hay un trabajo importante que se está haciendo, que es que todos los sistemas empresariales, todos los grupos empresariales del país están diseñando su programa de transición energética en este momento, hay algunos mucho más avanzados. El programa de transición energética del país, la estrategia del país, se conoce y se conoce la meta el 24% y se sabe que es a corto, mediano y largo plazo, pero en los grupos empresariales le estamos solicitando y están trabajando en elaborar su programa a corto y mediano plazo.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Como decía Adriano, son programas que son altamente participativos, o sea que muchas personas tienen que integrarlo para poder llevar a cabo esta política.

Rosell Guerra Campaña: Sí, y poner metas, es decir, poner objetivos concretos y metas de cada grupo empresarial, porque si no es más difícil la evaluación y el trabajo. Por eso los grupos empresariales hicieron un diagnóstico, están viendo el potencial que tienen de fuentes renovables de energía y de eficiencia energética, y están definiendo las acciones por prioridades y comprometiéndose con indicadores, con metas.

Ahora recientemente hemos hecho un trabajo específico con los 50 grupos empresariales de mayores niveles de consumo de energía del país; entonces a mí me parece eso muy importante, eso mismo se está haciendo con todos los municipios del país. Los municipios del país también todos tienen que tener, formando parte del programa de desarrollo del municipio, el programa de transición energética, y entonces están haciendo el mismo trabajo en los municipios.

Yo creo que eso nos va a dar un impulso a la transición energética, porque ya no es ver al sistema eléctrico, es toda la sociedad, en los municipios, en los grupos empresariales, ¿me entiende?, creo que un segundo asunto es aprovechar mejor los incentivos, que ya el país ha decidido, ha aprobado importantes incentivos. Esos incentivos hace falta estudiárselos, conocerlos y utilizarlos, los cuales se han aprobado para el sistema empresarial.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: ¿Algunos opinan que estos incentivos llegaron de manera algo tardía para impulsar todos estos elementos? Sin embargo, ¿cuáles serían, si tuviéramos que definirlo así, esas prioridades en el corto, en el mediano plazo para seguir impulsando el desarrollo de esta transición energética y que realmente cale en la sociedad?

Y vuelvo a algo fundamental que yo creo que es que las personas se tienen que convencer de que esto es un proceso más allá del cable y del panel; sino que es una transformación general de los hábitos de consumo, de los hábitos de vida de la nación.

Adriano García Hernández: Esto es una transformación, como decíamos, integral y yo insisto en esto de cómo se ve la coordinación y la gobernanza, porque se ve como una intersectorialidad.

Todos los actores que participan y todos los niveles que se coordinan y la participación amplia; pero la conexión entre el sector estatal y el no estatal, que incluso ya se está avanzando, hasta que se puedan hacer empresas mismas. Eso hay que razonarlo de una forma diferente porque nosotros, como se aborda aquí, es en una lógica de cooperación.

O sea, todo esto tiene que ir, como es una infraestructura impacta en todo el sistema productivo, tiene que ir a reducir los costos de la generación. Cuando hay una demanda muy superior a la oferta, como es el caso, los precios suben; sin embargo, nosotros podemos establecer esquemas de cooperación con el sector no estatal, ganar-ganar, donde nosotros podemos, inclusive sin pensar en márgenes altas de utilidad, incluso eliminar todo lo que sea un precio recaudatorio, etcétera, que se han eliminado, pero no suficientemente.

O sea, si hay imágenes de ganancia un 25%, todavía eso hay que pensarlo. Nosotros tenemos que lograr que se integre en función de que estamos hablando de un mercado muy dinámico. La imagen de ganancia no va a ser tan grande, pero la masa de ganancia va a ser grande porque estás conectado con un sector que se van a invertir miles de millones, si tú tributas a eso y el aspecto de cómo repensar, ya te digo, el sistema de incentivos, tenemos que hacerlo mucho más, lo que se paga por la generación, inclusive en el sector residencial.

Date cuenta que la economía, cuando él hablaba de las limitaciones financieras, la economía tiene una caída de un 15%. Sin embargo, la demanda máxima está por encima de los niveles de 2018. ¿Por qué? Porque el sector residencial ha crecido a una velocidad tres veces, más rápido que el total. Si nosotros no ponemos incentivos más firmes y mejor estructurados, es difícil en ese sector que tengamos los resultados que queremos aspirar.

Entonces, ahí están las metas a mediano plazo. Ya se ve que nosotros este año podríamos incrementar en un 30% respecto al año anterior, a mediano plazo se podría llegar al 42% de autoabastecimiento nacional.

Podríamos llegar a un 60%, lo cual se explicaría por las fuentes renovables, no es el combustible fósil el que explica eso. Quiere decir, ahí hay una visión de prioridad de la electrificación del transporte. Yo digo que la industria nacional, también encadenada con el sector exportador, la inversión extranjera tiene que entrar también para hacer un cambio tecnológico, porque nosotros tenemos una industria que tiene un nivel de obsolescencia.

Y eso que nosotros hagamos para producir competitivamente, que tenemos unas metas de no menos del 15% de la inversión sea con industria nacional, si ahí nosotros incorporamos la inversión extranjera. Eso se puede convertir después en un fondo exportable; o sea, en muchos países la sustitución de importaciones es una rampa de lanzamiento de una segunda ola exportadora.

Tenemos que verlo con esa integralidad en la estrategia del país, como decía, con los tres frentes fundamentales estos que tenemos.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Edel, ¿compartes esa opinión?

Edel Gómez Gómez:Yo pienso que el programa se ve de una forma integral, desde el punto de vista que se ve la generación, que se ve la industria y que se ve el sector residencial. Y no quería dejarme de referir al sector residencial y las cosas que están sucediendo en el sector residencial, y digamos en instituciones más pequeñas que son importantes, pero que tienen un valor muy sentimental, muy de cerca a las personas.

Por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos de vivienda, ya se han vendido más de 10 000 sistemas fotovoltaicos instalados, que ha sido fundamentalmente 4 000 sistemas, a las personas destacadas de la salud pública, 3 000 a educación y 3 000 a educación superior.

Personas que han sido seleccionadas por sus organismos y que se les ha instalado ese sistema, que se les ha vendido ese sistema y se les ha instalado. Pero hay un programa que por la sensibilidad yo no quisiera dejar de mencionar, que es el sistema a los centros vitales, donde a pesar de las situaciones que tiene el país y todas las condiciones.

Se han instalado sistemas de 2 000 watts en este momento, y se van a seguir diferentes etapas. Pero se han instalado en el país 1 160 sistemas de 2 000 watts en hospitales, en policlínicos, en funerarias, en hogares de ancianos, en casas de abuelos, en los bancos, con la situación que hay para los propios bancos, y se ha instalado eso para que en situaciones de apagón, bueno, que esos lugares tengan un nivel de vitalidad.

Esto ha llegado a la población, por ejemplo, han habido policlínicos donde nosotros hemos llegado a instalarle su sistema, que se le han instalado 2 000 o 4 000 watts en dependencia del policlínico, y hemos llegado a cuerpos de guardia, donde había veces que tenían que trabajar en un apagón con los celulares para hacer una inyección, para atender a un paciente, y al instalar ese sistema, uno ve las lágrimas de las enfermeras, de las condiciones, que han permitido que el servicio se preste con una mejor garantía.

Por tanto, se ha ido desde la generación hasta los servicios vitales, inclusive la vivienda en determinados lugares.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Entonces, ¿cómo lograr, finalmente, que esta visión, esta transición energética se vea, no, como una alternativa?

Porque siempre lo vemos como una alternativa, y en estas condiciones en las que estamos hoy, esa alternativa se convierte en la fuente, digamos, sobre todo, no solamente la fuente renovable, sino también la creación de energía a partir de nuestros propios recursos, como un elemento fundamental de la estructuración de la economía nacional.

O sea, ¿cuánto tiene que cambiar todavía la mentalidad? ¿Cuánto tenemos que cambiar en esos procesos para que entendamos que esta es una, no una alternativa, sino una solución viable para el resto del país? Que las personas digan, no, eso es algo lejano, a pesar de todo lo que se ha avanzado en la nación.

Rosell Guerra Campaña: Quería decir que aquí de lo que estamos hablando es, ante todo, de producir mucho más energía, energía con el sol, con el viento, con el agua, con el combustible cubano, con el gas acompañante de los pozos de petróleo, producir mucho más energía para poder darle toda la energía, te repito, a la economía y la población.

Es decir, no es una solución puntual de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que vamos a ir progresivamente cubriendo esas necesidades de la economía y de la población; pero también estamos hablando de algo muy importante, que se habla menos, que es el tema del costo de la energía.

La energía que hoy producimos en nuestro país, por ser con combustible fósil una parte importante, y a nosotros a Cuba le cuesta por el bloqueo mucho más el combustible fósil, supera para ponerte un número, los 20 centavos de dólar, un kilowatt hora, 20 centavos dólar.

Y la energía que se produce, por ejemplo, con solar fotovoltaica, nos está costando entre 6, 7 centavos. Tú te percatas que hay una diferencia en solo un kilowatt hora de 6, 7 centavos a más de 20.

Ahora, eso es un kilowatt, pero cuando tú hablas de millones de kilowatts, el monto del ahorro es grande. Aquí hay un tema, no solo de producir toda la energía que se necesita, sino hay que bajar el costo de la energía; porque tenemos que lograr que nuestro producto, nuestro turismo, nuestro níquel, nuestro producto sea competitivo, nacional e internacionalmente. Y para eso hay que bajar el costo de producción y favorecer a los trabajadores.

Porque si tú produces más y disminuyes costos, indiscutiblemente hay un beneficio para los trabajadores. Entonces, tiene muchas aristas, que no es el simple hecho de introducir energía renovable por introducir.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Bueno, como verán los amigos televidentes, esto es un tema que da muchísimo para hablar, no solamente un programa. Yo creo que si de verdad tenemos que explicar de manera amplia cómo se está haciendo este proceso de transformación, de transición energética, hay que dedicarle varios programas.

¿Ustedes creen, en apenas un minuto, que es viable que esto deje de ser una alternativa, sino que sea una solución real para la economía cubana? Apenas un minuto para los dos.

Adriano García Hernández: Es condición, imprescindible, un tema decisivo, no solamente por la seguridad nacional y por el bloqueo, o sea, la competitividad de nuestra economía. Esto no se puede ver bajo ningún concepto, porque además, si dijéramos, nosotros nos destacamos en América Latina, justamente porque estamos muy abajo de la media en el peso de fuentes renovables en la economía. Quiere decir que esto es una alternativa, no una alternativa, sino una condición de desarrollo.

Edel Gómez Gómez: Yo coincido en una condición necesaria y la solución de futuro que necesitamos para seguir adelante en nuestro país.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Como dicen mis invitados, esto es una condición de futuro, es más que necesario, porque ya, como decíamos a lo largo de nuestro programa, la energía no es solamente un recurso, sino que es un elemento vital, transversal para la transformación económica de un país, y más en el caso nuestro en el que estamos asediados y se nos está imponiendo un bloqueo energético y también de combustibles a nuestra nación.

Como siempre decimos, siempre déjenos sus comentarios a partir de la publicación de nuestro programa y acompáñenos siempre a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente.