Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP denuncia política criminal de EE.UU.

Tomado de Cubadebate

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba condenó hoy la nueva escalada del gobierno de Estados Unidos, al considerar que evidencia la naturaleza criminal de su política de guerra económica contra la Mayor de las Antillas.

En declaración oficial, publicada en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), los parlamentarios cubanos respaldaron la posición del Gobierno Revolucionario expresada el pasado 30 de enero y rechazaron la reciente Orden Ejecutiva del presidente estadounidense, que califica a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de ese país.

La fuente resalta que el pronunciamiento subraya que Cuba es una nación de paz, firme en su condena al terrorismo, y recuerda que durante más de seis décadas ha sido víctima de terrorismo de Estado y de un bloqueo económico cruel e injusto.

Asimismo, en el texto se advierte que la medida arancelaria contra países que suministren petróleo a Cuba viola el Derecho Internacional y la soberanía de los Estados, además de atentar contra la estabilidad regional y desconocer la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

La Comisión reiteró la disposición de Cuba al diálogo con Estados Unidos, siempre en igualdad de condiciones y con respeto a la independencia y soberanía nacionales, al tiempo que llama a los parlamentos del mundo a denunciar la política hostil de Washington y exhortó al propio pueblo estadounidense a rechazar la injusticia, refiere la publicación.

El texto agradece los mensajes de solidaridad recibidos desde diversos países, órganos legislativos y organizaciones políticas, que se pronuncian por el respeto a los derechos humanos y el progreso del pueblo cubano.

(Con información de ACN)

