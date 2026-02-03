Madrugada notablemente fría y escasas lluvias…

La Habana, 3 feb (ACN) El Instituto de Meteorología informa que hoy la madrugada será notablemente fría, con temperaturas mínimas entre 4 y 7 grados Celsius en zonas del interior del occidente y centro.

En el resto del país estarán entre 8 y 11 grados Celsius, llegarán a ser inferiores en localidades puntuales y superiores hacia las costas. La tarde será invernal con temperaturas máximas entre 20 y 23 grados Celsius en occidente y centro, hasta 25 grados Celsius en la porción sur oriental.

Estará parcialmente nublado en gran parte del país, nublándose ocasionalmente en localidades de la costa norte con escasas precipitaciones.

Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Habrá oleaje en el litoral norte de occidente y oriente. En el resto de las costas predominará el poco oleaje.