Cuba en sus estadios

Al margen de los pronósticos que, por cierto, hay dos a punto de hacerse polvo si los villaclareños y los artemiseños ganan un partido más, nadie sabe qué equipo se llevará el trofeo de la Serie Nacional. Lo que sí está claro es que ya hay una vencedora, y esa es Cuba, que vibra de alegría con su beisbol.

La pelota nos ha vuelto a llenar el pecho, sigue como ese amor que no conoce la traición, porque su romance pasa por la fidelidad al terreno, a la camiseta que se defiende. La manera en que cada pelotero se entrega ha conmovido, como lo hizo Leonardo Montero, el receptor villaclareño, quien al preguntarle por el importante jonrón que pegó en la tercera victoria de su equipo sobre Las Tunas, dijo: «es lo que le hacía falta al equipo y a este estadio con su gente linda».

En el Calixto García las gradas repletas no son noticia, porque jamás han dejado solos a sus Cachorros, ya por primera vez clasificados a la Liga Élite.

Tal vez lo más impresionante haya ocurrido en el Latinoamericano que se ha vuelto a llenar del calor del respetable, después de mucho tiempo viviendo en el gélido olvido de su afición. El coloso del Cerro ha estallado en emociones, ha vivido la pelota con la intensidad de sus años mozos y vuelve a enamorarse de sus Leones, quienes le devuelven sus señoriales credenciales de Templo del Beisbol Cubano.