Condiciones invernales en occidente y centro

La Habana, 27 enero (ACN) El Instituto de Meteorología informa que hoy amanecerá parcialmente nublado en occidente y centro, nublándose en zonas de la costa norte con algunas lluvias en el centro y chubascos ligeros en el occidente, será poca la nubosidad en el oriente.

En la tarde estará parcialmente nublado en todo el país, nublándose en el interior y costa norte de la región central con algunas lluvias, las que serán escasas en el resto del archipiélago cubano.

Las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius en occidente, entre 20 y 23 grados Celsius en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre 21 y 24 grados Celsius en la mitad occidental, siendo inferiores en zonas de la costa norte, en el resto del país estarán entre 29 y 32 grados Celsius, superiores en localidades del interior.

Los vientos en occidente y centro serán del norte al nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas del litoral norte. En oriente los vientos serán variables y débiles.

Habrá marejadas en la costa norte occidental con salpicaduras en el malecón habanero. Estará con poco oleaje en ambas costas orientales y oleaje en resto de las costas.