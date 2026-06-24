Inicia recuperación de la segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomielítica

Una nueva semana comienza y en los vacunatorios de las dos áreas de Salud de Caibarién trabajan en la recuperación de pendientes de la segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomielítica oral bivalente.

Por diversas causas una pequeña cifra de niños quedó sin recibir esta segunda dosis correspondiente a la campaña sesenta y cinco destinada a inmunizar contra la poliomielitis a los más pequeños del territorio antes de cumplir los tres años de edad.

Las estadísticas han estado muy bien controladas en cada área lo cual de seguro hará posible que estos siete días hasta el sábado veintisiete de junio destinados a la recuperación, logren vacunar a todos los incluidos en ese grupo de edad para finalizar la campaña correspondiente al presente año.

En el análisis entre las enfermeras que ejecutan la labor y los especialistas de la Dirección de Salud en el municipiorectores de la tarea, se corroboró el buen desarrollo de la etapa y decidieron además hacer público el reconocimiento a las familias que con total disposición y seriedad contribuyeron a alcanzar los resultados previstos.

Imagen: de la autora.