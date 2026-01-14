En Gaceta Oficial Ley del Sistema Deportivo Cubano

La Habana, 13 ene (ACN) La entrada en vigor de la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano (SDC), publicada este martes en la Gaceta Oficial no.3 Ordinaria, permitirá fortalecer la institucionalidad y el desarrollo del sector, según informaron autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

En conferencia de prensa, Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Inder, señaló que el propósito de la ley no es solo contar con un marco jurídico que rija el sistema, sino que posibilite enfrentar las trabas del movimiento deportivo para avanzar desde la base hasta el alto rendimiento.

Expuso que a partir del venidero jueves se iniciará un recorrido por el país para intercambiar con directivos y especialistas sobre cómo debe marchar el proceso de implementación de este documento a partir de las características y condiciones de cada una de las provincias.

Resaltó que la normativa, que será efectiva a partir del 13 de mayo próximo, incluye entre su contenido la gestión académica, el tratamiento del patrocinio y la publicidad, el acceso a fuentes de ingresos que impulsen la recuperación de la infraestructura deportiva, así cómo la atención a glorias y personalidades del sector.

Karel Luis Pachot Zambrana, director jurídico del Inder, subrayó que esta ley trasciende por ser moderna, inclusiva, robusta, transparente y garantiza el ejercicio de los derechos de los sujetos participantes en el SDC.

Añadió que también identifica y conceptualiza al Sistema Deportivo Cubano, sus fundamentos y actividades; establece los objetivos, principios y niveles de organización, y reconoce el rol de los demás actores sociales y económicos en el desarrollo de la actividad física.

Manifestó que la elaboración de esta jurisdicción ha implicado a organismos y entidades del Estado, así como a organizaciones de masas y sociales, otras formas asociativas sin fines de lucro y personas naturales y jurídicas.

Reiteró que esta orden es resultado de un amplio proceso de consulta por todo el territorio nacional, reafirmando que el deporte es un derecho del pueblo.

La disposición tiene como bases teóricas la Constitución de la República, las normas que regulan el quehacer de las asociaciones deportivas nacionales y extranjeras, además de los tratados internacionales de los cuales el Estado cubano es parte, puntualizó.

Esta ley, que es la primera de su tipo en la historia de la nación y fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado julio, está estructurada en cinco títulos, 26 capítulos, 43 secciones principales, 253 artículos y cinco disposiciones finales.