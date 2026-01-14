miércoles, enero 14, 2026
Leopardos de Villa Clara noquearon a Toros de Camagüey y acarician la clasificación a los play off

Los villaclareños están a 3 victorias de alcanzar el boleto a cuartos de finales de la pelota cubana.

Los Leopardos de Villa Clara noquearon este martes a los Toros de Camagüey, 12 anotaciones por 2, en el estadio Augusto César Sandino, y acarician la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los anaranjados llegaron a 37 victorias en la justa y están a 3 éxitos para llegar a 40, la misma cantidad que los Vegueros de Pinar del Río, quienes perdieron el tope particular ante los del centro del país. 

En el primer choque, los villaclareños de Ramón Moré se apoyaron nuevamente en la ofensiva del bateador designado Osman Caruncho, al conectar de 3-3, con 2 impulsadas y del torpedo Cristhian Rodríguez, quien conectó de 4-3, con un cuadrangular y 3 fletadas para la goma. 

Desde el montículo, el derecho de Cifuentes Raydel Alfonso logró su quinto triunfo en la lid, al tirar 6 entradas, con 4 ponches propinados.

El relevista de Sagua la Grande Omar David Pérez tiró los últimos dos capítulos. 

Números Finales 

Augusto C. Sandino 
              C   H   E

CMG     2   9   1

VCL    12  11  1

JG: Raydel Alfonso (5-5)

JP: Raider Rodríguez (1-4)

HR: Christian Rodríguez (5to) 

Este miércoles se volverán a enfrentar Leopardos y Toros en el Sandino santaclareño. De ganar Villa Clara, el jueves sería el tercer enfrentamiento entre ambas novenas.

