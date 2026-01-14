Celebran Día de la Ciencia en Villa Clara, provincia destacada por la efemérides

Con el orgullo de mantenerse en la avanzada del país como provincia destacada, Villa Clara festejó el Día de la Ciencia Cubana, fecha que se celebra este 15 de enero, con grandes retos y desafíos.

Bajo la premisa «La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel», este territorio celebró el acto central provincial por el Día de la Ciencia Cubana, con la satisfacción de ratificar la condición de Destacada, a propósito de la efemérides, de acuerdo con los resultados en diferentes campos del saber, con el propósito de cerrar el ciclo investigación-producción, y su contribución al desarrollo económico y social del país.



El acto se realizó en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, y fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en este territorio, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, así como la Doctora María del Carmen Velasco, delegada aquí del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En nombre del pueblo, el Partido y Gobierno reconocieron a la comunidad científica villaclareña, agasajo al que se sumaron organizaciones, entidades y organismos.

La ocasión fue propicia, además, para distinguir a empresas, entidades, nuevos actores económicos, innovadores, personalidades y los mejores trabajos por Comisiones de los Premios Provinciales Academia de Ciencias de Cuba y de Innovación Tecnológica, con impactos favorables.

De igual manera, se homenajeó a los municipios que han aportado al avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, entre ellos Caibarién, Camajuaní, Placetas, Quemado de Güines y Santa Clara.

Asimismo, se entregó el Premio de la Calidad a la Ronera Central “Agustín Rodríguez Mena”, del municipio de Santo Domingo, y se reconoció a Personalidades Distinguidas de la provincia.

Igualmente se otorgó la Distinción Juan Tomás Roig a investigadores prominentes, condecoración que otorga el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

En las palabras centrales, la Doctora Velasco ratificó la solidaridad con el hermano pueblo venezolano.

Más adelante, enumeró un grupo de resultados de Villa Clara de cara a la fecha, que recuerda las palabras del líder de la Revolución Cubana, quien afirmó que el futuro de este país tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia.

«En un año complejo en lo económico, político y social, derivado de diversos factores, donde el recrudecimiento del criminal bloqueo es la causa esencial, con amenazas de un imperio que no perdona nuestra dignidad y libertad, aprobamos y enfocamos nuestra labor hacia los objetivos y metas contenidos en “Retos y prioridades para el apoyo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a la economía y la sociedad villaclareña”, y una vez más, los científicos e innovadores villaclareños estamos aquí, más comprometidos que nunca en la conmemoración del Día de la Ciencia Cubana junto al Guerrillero Heroico, a quien siempre venimos a traerle resultados, e implicados en el Año del Centenario del Comandante en Jefe, con el lema La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel», dijo la máxima representante del Citma en el territorio.

Transmitió una felicitación a cuatro investigadores, dos de la Universidad Central y dos del Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), así como tres colectivos universitarios, el Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), el Centro de Investigaciones de las Estructuras y Materiales (CIDEM) y el Centro de Estudios de la Educación, merecedores de la Orden Carlos J. Finlay, a partir de los resultados científicos de alto valor.

Entre los principales resultados, refirió los avances en las metas de estrategia de desarrollo territorial, con la gestión gubernamental basada en ciencia e innovación, mientras que convocó a elevar la cultura de la innovación para convertir el conocimiento en una fuerza social transformadora que ayude a encontrar soluciones ante los múltiples desafíos económicos, sociales, políticos y culturales que enfrenta el país.

Significó que el plan de ciencia del pasado año incluyó 505 proyectos, de ellos más de 200 de innovación que responden a prioridades del territorio.

Fueron aprobados 90 premios provinciales, y de ellos, 19 están propuestos a Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, 4 a la Innovación Tecnológica y dos a la innovación por Desarrollo Local.

También la comunidad científica logró aplicar más de 100 resultados en renglones decisivos, todo ello enfilado a la satisfacción de las necesidades de la población, la eficiencia, la exportación, la sustitución de importaciones, siempre con la convicción de que falta mucho por hacer de acuerdo a las potencialidades de la provincia.

«Desde Villa Clara con todos, tierra liberada por el Che Guevara y en el Año del Centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyos habitantes fuimos caracterizados por él como vencedores de dificultades y obstáculos, los científicos villaclareños nos comprometemos a ser fieles a nuestra historia y Juntos por Villa Clara, aportar nuestros conocimientos en este presente de lucha por la victoria», culminó la Doctora María del Carmen Velasco.

ENCUENTRO DE GENERACIONES, LA SEMILLA

La jornada culminó con la primera edición del Encuentro de Generaciones, donde renombrados científicos evocaron la impronta de Fidel en el surgimiento del Polo Científico de Villa Clara y el nacimiento de instituciones importantes como el Centro de Bioactivos Químicos (CBQ) y el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP).

Allí se escucharon los testimonios de los Doctores en Ciencias María de los Ángeles Bofill Cárdenas, fundadora de la Facultad de Medicina y luego del Instituto Superior de Ciencias Médicas e investigadora de Toxicología, así como Nilo Castañedo Cancio, por muchos años Director del CBQ, del cual fue su fundador.

También compartió su historia de vida el Doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, actual Rector de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, quien desde su época de estudiante se insertó en el mundo de la investigación, e intervinieron en el diálogo, jóvenes científicos de la casa de altos estudios, integrantes de la Red de Jóvenes Doctor José Luis García Cuevas, y alumnos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Ernesto Che Guevara, ganadores de Olimpiadas y concursos nacionales e internacionales en diversas materias.

Finalmente, y por única vez, se entregó la Placa “La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel” a un grupo de organismos, entidades y personalidades que han contribuido con su labor al desarrollo científico de la provincia.