Anuncian final de la Serie Nacional de Boxeo

Será en Holguín, la casa del campeón defensor

La Habana.- EL MONARCA defensor Holguín actuará como anfitrión en la final de la Serie Nacional de Boxeo, no disputada el pasado año a causa del huracán Melissa.

La cita fue pactada del primero al siete de febrero próximos, con el tradicional formato de seis equipos procedentes a partes iguales de las zonas oriental, occidental y central.

En la primera, Guantánamo rubricó 202 puntos y aventajó a la armada holguinera (185), que se quedó con el otro cupo a la fase conclusiva que ahora asumirá como local.

La porfía en el Oeste dejó clasificaciones para Pinar del Río (258) y Matanzas (246), y en el centro no se disputó esa etapa de la lid, lo que exigió otras definiciones.

Al respecto, el comisionado nacional Robinson Poll explicó a JIT que las plazas fueron asignadas a Camagüey y Cienfuegos por sus resultados integrales en eventos precedentes.

En 2024 Holguín alzó el cetro con 287 unidades acuñadas en un segmento decisivo en el que ganó todos sus topes y fue escoltado por los camagüeyanos, que actuaron en casa y sumaron 271.

El tercer escaño se lo agenciaron los cienfuegueros (253), y después se ubicaron Matanzas (226), Guantánamo (215), Pinar del Río (198) y Sancti Spíritus (146).

