Cuba con 226 cupos para los JCC de Santo Domingo

Esa es la cifra validada hasta el momento por el comité organizador, paso imprescindible para considerarla oficial

La Habana.- CUBA recibió el actual año con 226 clasificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe pactados del 24 de julio al 8 de agosto próximo en Santo Domingo.

José Antonio Miranda Carrera, director general de alto rendimiento del Inder, explicó a JIT que esa es la cifra validada hasta el momento por el comité organizador, paso imprescindible para considerarla oficial.

Agregó que 118 cupos se consiguieron en el sector masculino y los otros 108 en el femenino, distribuidos en 17 disciplinas, con hockey sobre césped (32), beisbol (24) y voleibol (24) como las de mayor aporte numérico.

Aunque reconoció lo exigente del reto, marcado por el enfrentamiento a naciones mejor dotadas económica y logísticamente, reiteró la intención de ubicarse entre las tres punteras en la tabla de posiciones.

Mencionó a México y Colombia como las llamadas a plantear la mayor oposición, dado el nivel que les permitió apoderarse de los puestos uno y dos de la versión precedente, y habló también de República Dominicana, por lo que implica su condición de sede.

Miranda agregó que otros boletos firmados en el 2025 los tributaron tiro (20), esgrima (18), luchas (17), softbol (16), canotaje (12), levantamiento de pesas (12) y remo (12).

Los restantes correspondieron a clavados (8), tiro con arco (8), gimnasia rítmica (7), gimnasia artística (6), ciclismo (4), gimnasia trampolín (4) y velas (2).

Recordó que el proceso de accesos a plazas continuará en los próximos meses, lo que permitirá optar por el número estimado para encarar la tercera cita de ese tipo asignada a suelo quisqueyano.

En la edición de San Salvador 2023 Cuba dependió de 499 atletas (267 hombres y 232 mujeres) de 36 deportes, e intervino en 356 de las 447 pruebas convocadas.

Su botín de 74 títulos, 59 medallas de plata y 63 de bronce, le situó detrás de mexicanos (145-108-100) y colombianos (87-92-65).