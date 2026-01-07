Realizan acto de apoyo a Venezuela en escuelas de Caibarién

Con la reincorporación de los estudiantes a las aulas en este nuevo año, las escuelas del municipio de Caibarién efectuaron un matutino especial. En este condenaron la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Es una jornada marcada por la declaración oficial de Duelo Nacional que se decreta en tributo a los combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela, la Bandera Nacional se izó a media asta en todas las instituciones educativas.

Durante el acto efectuado en el Preuniversitario Ruben Martínez Villena, así como en las demás escuelas del municipio, estudiantes, docentes, directivos y representantes de distintas organizaciones políticas y de masas, condenaron enérgicamente la ofensiva estadounidense, calificada como una grave violación del derecho internacional.

La comunidad educativa caibarienense reiteró su apoyo a Venezuela y su defensa de la región como zona de paz, ante lo que se considera un intento de reeditar las ambiciones hegemónicas sobre Nuestra América.

Imagen: de la autora.