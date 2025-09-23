Peña de Lastra gana encuentro deportivo en la Semana Muévete Latinoamérica
En la Semana Muévete Latinoamérica, se celebró un animado encuentro deportivo entre la Peña Lastra de la calle Falero en Caibarién, y la Empresa Constructora de Obras para el Turismo (ECOT), donde se disputaron tres disciplinas: dominó, tenis de mesa y fútbol.
La jornada estuvo marcada por el dominio absoluto de la Peña Lastra, que se impuso en todas las competencias:
En el dominó, La Peña Lastra barrió con un contundente 3-0 con el éxito de sus tres parejas, por su parte en elTenis de mesa, los representantes de Lastra vencieron 2-0, a la ECOT.
Asimismo en el fútbol, los peñistas de Lastra se impusieron 4 goles por uno.
La Semana Muévete Latinoamérica, del 22 al 28 de septiembre, tiene como objetivo incluir y motivar a las personas de todas las edades y contextos sociales a involucrarse de forma regular y placentera en la práctica deportiva, con el lema, generación de movimiento.
Imagen: tomada de Internet.