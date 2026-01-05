Cuba está con Venezuela

Desde la red social Facebook, un resumen de las principales noticias que se generan sobre la situación en Venezuela.

En un mensaje al mundo y a Estados Unidos, divulgado este domingo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el Gobierno Bolivariano reafirma la vocación de paz y la aspiración del país a “vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional».

“Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación», afirma el mensaje.

La presidenta encargada, nombrada la víspera por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señala que “consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región».

Un relacionamiento –agrega– “basado en la igualdad soberana y la no injerencia», principios que “guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo».

En el mensaje, Rodríguez extiende la invitación al Gobierno de EE.UU. a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional» y que “fortalezca una convivencia comunitaria duradera».

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida», afirma la presidenta encargada.

“Mi sueño –continúa el mensaje – es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos».

Subraya que Venezuela “tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro».

