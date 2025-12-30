Las velas que marcaron el año que termina

La Escuela de Velas Marcelo Salado Lastra de Caibarién le dió muchas alegrías a este pueblo y a esta provincia de Villa Clara, según declaraciones de Neulis Molina León, director de este centro.

En la parte docente comenzaron con una matrícula de 35 estudiantes sin tener ninguna baja hasta el momento con todos los indicadores al 100%, todos los estudiantes aprobados en el primer corte evaluativo y con el 100% de la fuerza laboral,todos los docentes y todos los entrenadores Todas las plazas, están cubiertas con personas de experiencia, Máster en ciencias de la educación el 80% de ellos, manteniendo todas las actividades docente todos los programas al día, un trabajo político ideológico exhaustivo.

En cuanto a los destacamentos Mirando al Mar, vuelven a salir destacados este año en la provincia.

El presidente de la FEEM Lasiel Tejeda Hidalgo será el único representante de la provincia de Villa Clara que va a estar presente en febrero del año 2026 en el balance Nacional de los destacamentos, proyectados para proteger las costas.

En cuanto a los resultados deportivos

Las Velas de Caibarién fué el mejor equipo de Villa Clara y mejor Deporte en la Villa Blanca.

Los dos mejores atletas masculinos y femenino.

Dentro de los 10 mejores atletas del año tienen a 7 Atletas, al mejor novato del año también y en la primera categoría vuelven a salir el equipo de la primera categoría como mejor equipo en la provincia de Villa Clara por segundo año consecutivo lo hicimos el año pasado y lo volvemos a repetir 7 integrantes tres medallas de oro dos medallas de plata y tres medallas de bronce todos los integrantes con su medalla y todos los atletas dentro de los 10 mejores atletas. Este deporte que agradece la colaboración de grupos familiares, profesores Atletas y pueblo en general será sede de los tres campeonatos fundamentales, los juegos escolares, los juveniles y los mayores, que aspiran a revalidar.

