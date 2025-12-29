Novedades en el destino Cuba para turismo canadiense

I

El turismo procedente de Canadá que seleccione a Cuba como destino para esta temporada invernal disfrutará de la cultura, historia y patrimonio que ofrece esta ciudad capital, además de la culinaria, la naturaleza y la playa, aseguraron autoridades del ministerio del Turismo.

Gihana Galindo, directora de la oficina de turismo de Cuba en Toronto, expresó a la prensa que con el inicio de operaciones de la aerolínea WestJet con dos frecuencias semanales en la ruta Toronto-La Habana será oportunidad única para los visitantes conectar con la icónica Ciudad Maravilla.

A Canadá estará dedicada la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba) que tendrá lugar en el mes de mayo venidero en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero, el principal destino de sol y playa de la mayor de las Antillas.

Esa nación del norte del planeta es el principal mercado emisor de turistas a Cuba y el puente aéreo, inaugurado el 18 de diciembre último en el aeropuerto internacional José Martí, facilitará el flujo de los visitantes canadienses, la capacidad de vuelos y el acceso a destinos emblemáticos del archipiélago.

Canadá y Cuba celebran 80 años de relaciones bilaterales.