Presidente de México agradece participación de Cuba en la salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , volvió hoy a agradecer la participación de Cuba en el Plan de Salud IMSS-Bienestar que ejecuta su gobierno.

En su conferencia de prensa matutina el mandatario fue abordado sobre un supuesto poco uso de la medicina tradicional en ese programa de modernización del sistema de atención médica, el cual busca elevar a los niveles mundiales más altos, y en ese contexto se refirió nuevamente a los profesionales cubanos.

Dijo que en el programa no se desdeña el uso de la medicina tradicional, pero es lógico que la ciencia marche a la cabeza, sobre todo en condiciones de México con grandes déficits de especialistas, médicos y enfermeras, y por eso, afirmó, no dejo de agradecer al pueblo cubano.

¿Cómo vamos a solucionar los especialistas que requiere el pueblo, la atención médica y los medicamentos gratuitos?

Por eso agradecemos tanto a Cuba que nos ha enviado esos médicos para apoyarnos, al margen de que estamos emplantillando a todos los galenos mexicanos que están trabajando en el sistema hospitalario estatal, y se avanza en el plan del IMSS Bienestar.

Pero eso no significa, le respondió a la periodista, que abandonemos la medicina tradicional, sobre todo en un país donde es un medio ancestral y muy arraigado en las poblaciones y etnias y con resultados probados.

Admitió que esa forma de curar no funciona ahora pero sí va a funcionar porque no está ni se va a abandonar, sino a perfeccionar, y eso se verá con los funcionarios de salud que tienen que ver con ese tipo de asistencia, y quien no sirva, simplemente se sacará del sistema.

Reiteró su confianza en el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y su subsecretario, Hugo López-Gatell, así como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (OMSS), Zoé Robledo, quien llevan el plan y tiene la responsabilidad de colocar el sistema estatal a los más altos niveles de calidad y humanismo.