Deporte comunitario fortalece identidad nacional

La Habana.- EL PROYECTO Toma Deportiva Siempre Joven, desarrollado en todo el país desde inicio de este año, se ha convertido en un referente de integración y participación comunitaria, revitalizando los barrios y fomentando valores inclusivos. Con más de 50 000 eventos realizados y la impresionante cifra de 2,5 millones de participaciones, la iniciativa ha calado profundamente en la población joven. Las calles, como principal escenario, han demostrado ser un espacio clave para la recreación y el fortalecimiento de los lazos sociales. Simultáneas de ajedrez, baloncesto 3×3, carreras de orientación, Baseboll5, campeonatos de boxeo, fútbol sala (mini fútbol), festivales de dominó, copas de damas, festivales de papalotes y objetos volantes, junto a las copas de atletismo y las competencias A Jugar formaron parte de las múltiples actividades realizadas desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí. «Este movimiento forma parte del fomento de la recreación y el uso del tiempo libre, que lidera el Inder, en medio de las transformaciones sociales y económicas actuales», afirma uno de sus impulsores, el Ms. C. Luis Leocadio Valdés Ors. La colaboración entre organismos estatales y no estatales ha sido un pilar fundamental para el éxito del proyecto, aunque aún persisten desafíos logísticos y de coordinación que deben superarse para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la aceptación ciudadana es notable: el 71 % de los encuestados valoró positivamente las actividades. El carácter inclusivo del programa se refleja en la participación activa de mujeres y personas con discapacidad, promoviendo el acceso equitativo al deporte. Este enfoque democratizador refuerza el mensaje de que el deporte es un derecho de todos, sin importar las diferencias. Los deportes callejeros han encontrado en la Toma Deportiva una plataforma para su fortalecimiento, convirtiéndose no solo en una tradición popular, sino también en una cantera de futuros atletas de alto rendimiento. Esto evidencia el impacto a largo plazo que puede tener el proyecto en el ámbito deportivo nacional. «Entre los retos a futuro está la necesidad de mejorar la gestión informativa, optimizar los recursos técnicos disponibles y ampliar el uso de instalaciones deportivas. Estas acciones permitirán afianzar los logros alcanzados y crecer en la sostenibilidad del proyecto», expresa el profesor principal de la Escuela Ramal del Inder. El espíritu festivo y la cohesión comunitaria que se promueven han consolidado la percepción de que estas actividades son mucho más que competencias: son una celebración del barrio y de su gente. Esto refuerza el sentido de pertenencia y orgullo local. Con miras a 2026, Toma Deportiva busca trascender su impacto inicial para consolidarse como un movimiento nacional que no solo fomente el deporte, sino que también promueva una sociedad más unida y participativa. Este objetivo ambicioso promete cambios positivos a nivel social. «El proyecto ha demostrado que el espacio público puede ser un motor transformador para las comunidades, donde el deporte actúa como vehículo de integración y recreación. Es una muestra clara de cómo iniciativas bien gestionadas pueden generar impactos significativos», argumenta el también metodólogo de la Dirección Nacional de Recreación Física del Inder. Toma Deportiva Siempre Joven es un ejemplo inspirador de cómo el esfuerzo colectivo puede transformar realidades y construir un futuro más prometedor para todos.