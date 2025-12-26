Científicos rusos han desarrollado un fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo.

El fármaco fue desarrollado por el Centro de Reprogramación Genética y Terapia Génica. Ahora se planea iniciar los estudios preclínicos.

El centro está desarrollando también medicamentos genoterapéuticos eficaces y seguros que permitan crear nuevos métodos de tratamiento para la atrofia muscular espinal.

La enfermedad de Parkinson es una afección del cerebro que provoca alteraciones del movimiento, además de trastornos mentales, del sueño, dolor y otros problemas de salud. Sus síntomas incluyen temblores, contracciones musculares dolorosas y dificultad para hablar, entre otros. Actualmente no existe una cura definitiva de esta enfermedad.

Un estudio mundial reciente proyecta que los casos de párkinson podrían más que duplicarse para el año 2050, alcanzando aproximadamente 25,2 millones de personas en todo el mundo, frente a los 11,9 millones estimados en 2021. Esta proyección corresponde a un incremento del 112 % en apenas tres décadas.

Además de luchar contra la enfermedad de Párkinson, los científicos rusos desarrollan un tratamiento eficaz contra el cáncer. Las primeras tres series de prueba de una vacuna contra el cáncer han sido producidas por una planta de fabricación de medicamentos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

Las vacunas rusas han sido desarrolladas sobre la base de la tecnología de ARNm (ARN mensajero), consideradas una de las herramientas más prometedoras en el desarrollo de nuevas terapias.