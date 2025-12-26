El pulso digital de 2025: Lo más buscado por los internautas de todo el mundo

Como cada cierre de año, analizar las tendencias de búsqueda en Google no es solo un ejercicio estadístico, sino intentar acercarse a los intereses y preocupaciones de la comunidad global.

Este 2025 que ya se va, revela en el ámbito digital -que no pocas veces es reflejo de la realidad más tangible- un planeta en un punto de inflexión crítico, lidiando con las consecuencias de las tecnologías y los límites biofísicos de la Tierra.





Imagen: tomada de unmundosustentable.com

Una revisión profunda de las métricas de Google Trends y los informes de análisis de datos de entidades como SimilarWeb y Nielsen Digital para este 2025 revela que los temas referidos a la existencia misma y a la necesidad urgente de comprender, y no pocas veces ayudar, a este mundo, no solo dominaron, sino eclipsaron al entretenimiento en una magnitud nunca antes vista.

Por primera vez en la década, el volumen de búsquedas combinadas de los tres principales temas buscados superó en un 350% al volumen combinado de los principales eventos de entretenimiento del año, entre los que se apuntan, por ejemplo, la entrega de los Oscar o el estreno de Avatar 4.





Imagen: tomada de elpopular.pe

Según datos preliminares de Google Trends, corroborados por informes de organismos internacionales y otras fuentes, los tres temas más buscados por los internautas fueron los relacionados con la Gobernanza de la IA o regulación tecnológica, el Clima y la Economía.

Sobre tecnología y la IA

El «Acuerdo de Ginebra sobre IA» y la reestructuración laboral no solo fue el tema número uno, que estableció el punto de referencia máximo aino que, según datos cruzados de Google Trends y el informe de Digital Impact Alliance de la ONU, durante la semana de la firma de ese tratado, en marzo último, las consultas relacionadas con «IA y desempleo» superaron en un 40 a 1 a las búsquedas sobre cualquier celebridad mundial.

Es muy interesante subrayar un dato: El 78% de las búsquedas no estaban relacionadas con la tecnología en sí, sino con sus efectos socioeconómicos: «lista de profesiones obsolescencia 2026» y «cláusulas de protección al trabajador Acuerdo Ginebra», como indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT)



Imagen: tomada de mcafee.com

Sucede que si el 2023 y 2024 fueron los años del asombro ante la Inteligencia Artificial Generativa, este ha sido el año de la regulación y el temor tangible.

De ahí que la firma en marzo del histórico «Acuerdo de Ginebra sobre el Desarrollo y Control de la Inteligencia Artificial Avanzada» por parte de más de 120 naciones fuera el evento político más buscado del año.

Los usuarios no solo buscaron los detalles técnicos del tratado, sino sus implicaciones directas en la vida cotidiana. Términos como «lista de empleos protegidos por el Acuerdo de Ginebra» y «renta básica universal pilotos 2025» experimentaron picos sin precedentes.



Imagen: Shutterstock

Dichas búsquedas reflejan la preocupación global por la disrupción económica que la IA está provocando, una transición que organismos como la OIT han calificado como «el mayor desafío laboral desde la Revolución Industrial»

La gente busca desesperadamente entender cómo este marco regulatorio y otros podrían o no impactar en sus medios de subsistencia.

El cambio climático cada vez más al centro

Sobre ese tema, el segundo en prioridad para los internautas, el «Evento del Océano Azul» en el Ártico, se llevó las palmas; unas oscuras palmas claro, porque se trató de un hito sombrío en la historia climática.

En septiembre último se difundió la confirmación científica de que el Océano Ártico estaba prácticamente libre de hielo marino durante el verano por primera vez en la historia humana registrada.



Foto: Arterra/Universal Images Group / Getty Images

Fue lo técnicamente conocido como el «Evento del Océano Azul», que generó una ola de preocupaciones registradas en el mundo digital.

Las búsquedas se alejaron del debate sobre si el cambio climático es real, para centrarse en sus consecuencias inmediatas: «impacto del deshielo ártico en el clima europeo», «subida del nivel del mar predicciones 2030» y «ciudades costeras en riesgo», fueron algunos de los tópicos por los que más se preguntó.

El informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado de urgencia tras el evento fue descargado millones de veces, demostrando que la ciudadanía busca fuentes primarias ante la magnitud de la crisis ambiental.

¿Cómo llego a fin de mes?

En el ámbito económico, el desafío directo a la hegemonía del dólar estadounidense capturó la atención mundial. La implementación oficial en julio del nuevo sistema de pagos y reserva de valor del bloque BRICS ampliado (BRICS+) generó billones de consultas.

Las búsquedas no provenían solo de economistas, sino de ciudadanos de a pie intentando comprender cómo este cambio macroeconómico afectaría sus ahorros y el comercio internacional.

En julio de 2025, la frase «¿Es seguro el dólar estadounidense?» se convirtió en la pregunta financiera más frecuente en 8 de los 10 países más poblados del mundo, superando a las búsquedas sobre criptomonedas, que habían dominado años anteriores.



Foto: AFP

El volumen de búsqueda indicó una migración masiva de interés desde la especulación (crypto) hacia la preservación del valor tradicional ante un cambio sistémico.

¿Por qué no aparecen las políticas de Donald Trump en el Top 3 global a pesar de su impacto en todas las esferas de la vida de la mayoría de los habitantes del orbe?

Esta fue la interrogante de CubaSí a Gemini -empleada como fuente de consulta para determinar las citadas prioridades- y la explicación fue que si bien las políticas de Trump siguen siendo de un impacto ineludible, el análisis de datos muestra que tal impacto se diluye en decenas de subtemas (aranceles específicos, declaraciones polémicas diarias, batallas legales…; lo cual conlleva a una fragmentación y saturación sobre el tema en su conjunto.



Foto: Saúl Loeb/AFP

Ningún evento individual protagonizado por Trump, dice la IA, generó la atracción global unificada y sostenida que sí lograron un tratado mundial de IA, el posible colapso del ecosistema planetario o el cambio del sistema monetario global.

Su presencia es ruido de fondo constante, de alto volumen, desagradable, pero no genera “un pico unificador” como los temas mencionados.

Latinoamérica: Seguridad y Fronteras

América Latina, con sus venas abiertas al decir de Galeano, mostró un patrón de búsquedas marcado por temas como la «Operación Lanza del Sur» y la política migratoria de EE.UU., así como por emergencias ambientales y la política regional.

La «Operación Lanza del Sur» y los intentos de militarización de espacios marítimos y aéreos por arte de EE.UU., para supuestamente combatir el narcotráfico, se inscriben entre las principales búsquedas y preocupaciones de los habitantes de esa zona geográfica.



Foto: AFP

Y no fueron búsquedas de apoyo, sino de preocupación o indignación. «Zonas de exclusión Lanza del Sur», «denuncias derechos humanos operativo» y «toque de queda” dominaron las tendencias en países como México, Colombia y Centroamérica. El volumen de búsqueda sobre este operativo en la región fue 5 veces superior al de la Copa América 2025.

A la vez, la «Ley de Contención Migratoria 2025» de EE.UU., toda la nueva y draconiana política migratoria estadounidense, que elimina casi todas las vías de asilo y endurece las deportaciones, fue también un tema extraordinariamente relevante para los usuarios de Internet.

Las búsquedas estaban marcadas por la angustia: «nuevos requisitos asilo EEUU 2025», «qué pasa con la aplicación CBP One» y «deportaciones masivas consecuencias».



Foto: Charles Reed/ AP



El tráfico hacia sitios legales de inmigración y ONGs de ayuda al migrante se multiplicó por diez, colapsando servidores.

No obstante esas preocupaciones de máxima urgencia, también la Gran Sequía del Cono Sur y la Crisis Energética marcó la ruta de los cibernavegantes dado su impacto directo en la vida cotidiana (agua y luz) en Sudamérica.

El contraste aquí es brutal: mientras el mundo en general buscaba el deshielo del Ártico, desde el Cono Sur preguntaban cuándo volvería el agua a los hogares.

Cubanos en Internet

En Cuba, apenas puntuaron las búsquedas en la Red de redes relacionadas con el entretenimiento, al menos eso indican los análisis de datos de navegación asociados a esta geografía, donde lo imprescindible para la existencia ocupa toda la atención.

Las métricas muestran que el 90% del ancho de banda de búsqueda en la isla se dedica a resolver problemas inmediatos.



Foto: Enrique González /Cubadebate

«Nuevas regulaciones para Mipymes y TCP 2025», asociadas las búsquedas con preocupaciones por la alimentación, centraron buena parte de la navegación en un esfuerzo por operar dentro de la legalidad.

El tema asociado a la migración ocupó una intención de búsqueda reiterada en tanto la «Programación de Apagones” y el “Parte de la UNE» igual destacan en las búsquedas, enrumbando el interés hacia lo utilitario.



Foto: Ramón Espinosa/AP

La diferencia estadística entre las búsquedas de la «programación de apagones» y el «último videoclip de reparto» es de 50 a 1 a favor de los apagones.

Un análisis de datos más detallado revela que las búsquedas no solo son picos relacionados con eventos noticiosos, sino un volumen constante y alto de consultas utilitarias, es así que, además del huracán Melissa, también temas como la tasa informal de cambio, la Ley de Memoria Democrática, y las arbovirosis, en especial Chikungunya, focalizaron la atención de los cubanos en la red de redes.

La seriedad y la urgencia parecen imponerse

Al menos, en los resultados de las búsquedas en Google, pareciera que cierta seriedad y urgencia por la sobrevivencia parecen imponerse a nivel global.

Este año marcó un cambio de paradigma en el comportamiento digital colectivo. Tanto es así, que el análisis de las tendencias de búsqueda de 2025 confirma que los usuarios, como tendencia, han dejado de buscar prioritariamente asuntos llamados ligeros como entretenimientos o chismes sobre celebridades, para centrarse en la información pragmática sobre riesgos existenciales y de supervivencia.



Foto ilustrativa: tomada de wd-law.com

Esa ansiedad existencial colectiva expresada en lo digital pudiera tener su origen en la convergencia de grandes crisis globales relacionadas con lo impredecible de la IA y el empleo, con el cambio climático irreversible, así como con una inestabilidad económica sistémica.

Mayoritariamente, parece que sobre todo ya no se busca distracción, sino evaluar y mitigar riesgos que son percibidos como una amenaza directa a la vida o a los medios de subsistencia.

La base sociológica de esta “seriedad” que va tiñendo las búsquedas en Google, parece ser esa «Sociedad del Riesgo» postulada por el sociólogo alemán Ulrich Beck a finales del siglo XX.



Foto: Picture Alliance/Anadolu



Riesgos como las guerras, el peligro nuclear, la crisis climática y la disrupción tecnológica son de esos que tienen un carácter global, y que el estudioso alemán señalaba como aquellos que ya no afectan más a los pobres que a los ricos, sino que ponen en peligro a todos, con independencia de su clase social, del grosor de sus billeteras.

No se trata de emprender aquí un debate sobre la teoría de Beck, pero lo que sí es seguro es que, quienes en el mundo hoy andan con los bolsillos vacíos van a recibir el 2026 con una cara bien diferente a los que brinden con champán luego de un banquete bien servido.



Imagen generada por IA para CubaSí

Aquellos que no tendrán con qué brindar ni motivos para hacerlo, quizás ni siquiera hayan tenido oportunidad de hacer búsquedas en Internet y, por tanto, sus preocupaciones ni siquiera hayan quedado contenidas en esta cara seria que hoy asoma entre los clics.