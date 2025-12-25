Literatura sin fronteras: el camino de Arcos fuera de casa

La pluma cubana que traspasa fronteras

Jorge Luis Arcos La Rosa descubrió su pasión por la escritura en la adolescencia leyendo a Nietzsche, entre sus influencias destacan poetas y filósofos como, Fina García Marruz, Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, Rainer María Rilke, María Zambrano y Patrick Harpur; aunque prefiere la poesía que considera «la imaginación del universo».

Su trabajo literario se caracteriza por su honestidad y profundidad, busca transmitir que existe un pensamiento poético, escrito principalmente para sí mismo e impregnado de sus experiencias personales, casí siempre consciente e inconscientemente; para justificar su proceder, cita a Ricardo Piglia “toda crítica es autobiográfica”. Aunque no sigue una rutina fija para escribir, enfrenta el reto de crear y publicar poesía con pasión y disciplina.

Obtuvo premios internacionales de poesía en Venezuela, “De los ínferos” (1999); República Dominicana, “Del animal desconocido (2002), y España, “La avidez del halcón (2004) y Sincronismos”. En este último país son dos premios Rafael Alberti y Gastón Baquero. Dentro de Cuba tiene varios premios de la crítica.

En 2004 sale de la isla, y se abre a lo desconocido, a otro mundo, para él fue una profunda iniciación, su identidad cultural se transforma a partir de su experiencia en el extranjero; enriquecida en España ,Argentina, y en otros muchos países que ha visitado como México, Nicaragua, Chile, Estado Unidos, etc.

Argentina le dio la oportunidad de pertenecer a la red Katatay de investigación latinoamericana y a la vez integrarse en el ambiente académico y cultural argentino, donde ha impartido durante 15 años las materias: Introducción a los estudios literarios, Literatura española y Literatura Latinoamericana I y II en la Universidad Nacional Argentina de Río Negro en San Carlos de Bariloche; donde vive desde 2010.

El trabajo literario de Arcos está estrechamente relacionando con su dedicación a la docencia, para documentar sus obras investiga prolijamente, pero con mucha pasión, encontrando un espacio para desarrollar su trabajo con plena libertad.

Sostiene que la escritura y la docencia se nutren mutuamente, y a sus estudiantes en Argentina intenta transmitir aspectos de la cultura cubana y todas las tantas lecturas realizadas durante su vida, dice: “La academia suele tener sus límites en todas partes, trato de rebasarlos”.

La experiencia migratoria ha ampliado su visión del mundo y ha enriquecido su identidad cultural, destacando la influencia de la literatura argentina, logrando fusionar su historia y sus raíces con una mirada abierta al mundo desde su actual residencia, aportando en la literatura y en la academia con un compromiso hondo y genuino.

Así describe la evolución de su estilo desde sus primeros escritos hasta ahora: “La lectura va perfilando el estilo y la escritura, o sea leyendo y escribiendo”.

La recepción de sus obras en la Universidad de Córdoba es muy buena, una experiencia enriquecedora para él, las nuevas fuentes de inspiración de Arcos en este nuevo entorno han sido sus vivencias personales y cognitivas.

Las dos publicaciones más recientes de Jorge son: El castigo (su correspondencia con Lorenzo García Vega) y Ensayos daimónicos. El primero publicado en República Checa por el soporte digital Incubadora, que fue premio Internacional Ensayo-testimonio Frank Kafka 2023, y el segundo, publicado por Casa Vacía en E.E.U.U. en 2020 el poemario Sincronismos, Premio Gastón Baquero en Madrid.

Con cariño hace mención algunos de sus proyectos actuales y futuros, su epistolario con Fina García Marruz, su numerosa correspondencia con Cintio Vitier, y Roberto Fernández Retamar; varios libros de ensayos, La poética de lo indecible, otro sobre el barroco transhistórico, y toda su poesía en Estados Unidos.

Para quienes comienzan a escribir, su consejo es: “Escribir siempre lo que piensen y sientan, no dejarse someter por ninguna ideología, como le decía su bisabuela.

Aunque la distancia física lo separa de su tierra, la tecnología le permite mantener viva y cercana la conexión con su familia y amigos. Como escritor y docente, esta experiencia lo ha enriquecido profundamente, integrando en su labor cotidiana las lecciones de ambos mundos. Sigue adelante con gratitud y esperanza, sabiendo que, más allá de las fronteras, los lazos verdaderos trascienden el tiempo y el espacio.