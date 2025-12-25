Más de 68 mil niñas en Cuba recibirán vacuna contra el VPH

Estos esfuerzos constituyen una estrategia dentro de la iniciativa global para eliminar el cáncer cervicouterino

Se estima que más de 68 mil niñas en Cuba recibirán la vacuna inyectable contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) como parte del programa nacional de inmunización infantil. La campaña comenzó el 27 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026.

Cada menor recibirá una dosis de 0,5 ml por vía intramuscular, mientras que las niñas con diagnósticos de inmunodeficiencia recibirán dos dosis, con el objetivo de protegerlas frente al cáncer cervicouterino, una de las principales causas de mortalidad femenina en diversas regiones del mundo.

En Cuba, los vacunatorios se habilitaron en escuelas primarias de todo el país, donde se administra la vacuna Cecolin, que protege contra los serotipos 16 y 18, responsables de siete de cada diez casos globales de este tipo de neoplasia. Cecolin es producida por la empresa china Innovax, cuenta con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue aprobada en 2019 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de China.

El VPH es un grupo de más de 200 virus relacionados que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo y se transmiten a través del contacto sexual con una persona infectada. Algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer. La mayoría de las infecciones en mujeres jóvenes son temporales: el 70% desaparece en un año y el 90% en dos. Sin embargo, cuando la infección persiste —entre el 5 y el 10% de los casos— existe el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello del útero, que pueden progresar a cáncer cervical invasivo en un período de 15 a 20 años.

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacan que la inmunización contra el VPH constituye una estrategia clave dentro de la iniciativa global para eliminar el cáncer cervicouterino, complementando la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos. Según profesionales de la salud, vacunar significa anticiparse entre 15 y 20 años al problema del cáncer cervicouterino.

La administración del inmunobiológico en Cuba fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, el Ministerio de Salud Pública y la OPS/OMS. En entrevista a medios nacionales, el doctor Miguel González, asesor en la Representación de la OPS/OMS, subrayó que la vacunación contra el VPH es una de las medidas que forman parte de la iniciativa global para la eliminación del cáncer cervicouterino, junto con la detección a tiempo y el acceso al tratamiento. Con vistas al año 2030, la meta global es vacunar al 90% de las niñas, detectar tempranamente las lesiones en el 70% de las mujeres y aplicar tratamiento al 90% de las pacientes.

