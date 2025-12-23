Despedir el año con la TV

La programación de la Televisión Cubana para los días finales de 2025 y comienzo del nuevo año se distingue por la atención a diferentes públicos, mediante la puesta en pantalla de programas con diversas temáticas y formatos. En lo concebido existen nuevas temporadas de espacios muy gustados

LA programación de fin de año de la Televisión Cubana deviene propuesta que, ante los retos de educar y entretener en tiempos difíciles, mantiene el compromiso de ofrecer calidad para esos días en los que, en familia, se fortalecen los lazos y se renuevan los votos por un nuevo año feliz y próspero para todos.

Coralia Aguilera Hernández, directora de Programación y Contenidos de la Televisión Cubana, explicó que la programación comenzó ayer y se extenderá hasta el 4 de enero, aunque algunos espacios iniciaron antes de esa fecha.

«Esta etapa se distinguirá por la atención a diferentes públicos, mediante la puesta en pantalla de programas con diversas temáticas y formatos. También hemos trabajado en función de las solicitudes de nuestros televidentes, por lo que presentaremos nuevas temporadas de espacios muy gustados», apuntó.

—Especialmente para la niñez, ¿cómo ha sido concebida esta programación?

—Las niñas y los niños tendrán opciones disponibles durante la mayor parte del día en espacios que transitan por Cubavisión, Multivisión y el Canal Educativo, organizados de modo que cubran la mayoría de los horarios matutinos y vespertinos. Esta programación incluye dramatizados, animados, películas, series, videoclips y conciertos realizados para los más pequeños de casa.

—¿Cómo se ha conformado la programación general?

—En Cubavisión, desde el lunes 8 de diciembre se estrenan cuatro capítulos de una nueva serie, Happycondríacos; y también se transmiten cuatro cuentos de producción nacional y nuevos capítulos de la gustada serie Tras la huella. Este lunes comenzó la telenovela Ojo de agua, la cual refleja el empoderamiento femenino, la equidad de género y los retos que enfrenta la mujer en la sociedad cubana.

«En materia cinematográfica regresó Dojo en TV, esperado espacio de acción que, desde el 15 de diciembre, tiene cuatro emisiones; Mi película favorita, que se transmite los miércoles; y Cine online, los viernes. El espacio Toma I retomó su transmisión este diciembre con programas de estreno.

«Los días 31 de diciembre y 1ro. de enero se pondrán espacios de música infantil en las mañanas. El martes ha sido el día elegido para disfrutar de seis emisiones del espacio Alerta en serie, con una selección de episodios de Black Mirror.

«El último día del año, después del Noticiero, se transmitirá un trabajo especial que refleja la manera en que el pueblo cubano, inspirado en el legado de Fidel, ha enfrentado las dificultades que impone el cerco de la reacción. Como cierre del año, habrá una emisión especial del espacio de facilitación social Ruta 10, entre las

10:00 a.m. y la 1:00 p.m., que incluirá la programación del día.

«Cuba vibra será la revista cultural-musical especial de cierre y comienzo de año, que acompañará a la audiencia desde la noche del 31 hasta la madrugada del 1ro. de enero.

«La entrada de 2026 estará marcada por la música. Para el primer jueves del año, desde las 10:00 a.m., se ha preparado un resumen de la gala Cuerda Viva; el viernes, a la misma hora, podrán disfrutar de un resumen de las galas del proyecto Lucas; y el domingo, en su horario habitual, habrá una emisión especial de Palmas y Cañas.

«Multivisión, con sus múltiples miradas, propone bloques infantiles de 8:00 a.m. a 11:30 a.m., de lunes a viernes. Para esos mismos días contará, además, con nuevos espacios de series en las tardes y noches.

«La documentalística estará presente en el espacio Ciclo de realizadores cubanos, en las tardes de los miércoles; mientras que, de lunes a viernes, a las 4:00 p.m., iniciarán las ofertas de Tardes de cine.

«Tele Rebelde, el canal de los deportes en Cuba, ofrecerá una revista especial los días 31 de diciembre y 1ro. y 2 de enero. Los miércoles y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 m., verá la luz Enfoque principal, con lo mejor del deporte nacional en el año que recién culmina. Se presentará un resumen integral de los logros y momentos memorables del deporte cubano de 2025.

«El viernes 2 de enero, en el mismo horario, la revista cambiará su enfoque para ofrecer un panorama completo de los hechos y figuras más destacadas del ámbito deportivo mundial durante el ciclo 2025.

«La programación informativa durante estos días presentará, como es habitual, resúmenes de lo realizado por los diferentes sectores y provincias durante el año que termina».

—Otros elementos a destacar…

—La programación especial de fin de año toma en consideración las fechas patrióticas y los principales procesos y eventos que tendrán lugar en el país desde diciembre de 2025 hasta enero de 2026. Igualmente, está en consonancia con la campaña por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución y con el plan de actividades concebido en saludo a la fecha.

«Es importante destacar el esfuerzo de los realizadores y especialistas de programación y contenidos del sistema de la Televisión Cubana, quienes han puesto todo su empeño en regalar al público las mejores y más variadas opciones televisivas. De esta manera, la TV Cubana continúa siendo una fiel compañía en los días finales de 2025 e inicios de 2026, y en la celebración de un nuevo aniversario del triunfo revolucionario». (Tomado de la plataforma web de la Televisión Cubana)

Pie de foto: . Foto: Tomada de loslucas.icrt.cu