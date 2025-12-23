Reciben a brigada de solidaridad 65 aniversario del ICAP

Los 120 activistas de 23 países que integran la brigada solidaria “65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos”, fueron recibidos aquí para dar comienzo a un programa de homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro fundador del ICAP el 30 de diciembre de 1960.

Fernando González Llort, presidente de la institución, dio la bienvenida este lunes al contingente y agradeció a las autoridades municipales y de la escuela Grandes Alamedas, por compartir el Día del Educador con amigos de Europa, América Latina-el Caribe, Asia-Oceanía y de Estados Unidos.

Dijo a los brigadistas que su presencia en Cuba es testimonio de compromiso con la justicia, la paz y la fraternidad, y valoró altamente la participación en este contingente considerándola un acto de valentía y solidaridad.

A lo largo de estos 65 años el ICAP ha sido puente entre Cuba y el mundo para el intercambio de ideas, culturas y de acciones de movilización de apoyo a las causas justas de los pueblos y en contra del inhumano bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, subrayó.

En su intervención González Llort puso de relieve las jornadas de celebración del aniversario 65 del ICAP, del 27 al 29 próximos, en las que participarán más de 260 amigos de cerca de 30 naciones, incluidos los activistas que recién iniciaron este lunes su estadía de dos semanas en Cuba.

María Elena Franca, profesora brasileña, saludó el entusiasta encuentro de la agrupación con maestros, escolares y trabajadores del ICAP, pronunciándose por más amistad, paz y por Cuba sin bloqueo.

El colectivo del centro se sumó a la bienvenida en el acto por el Día del Educador, en el cual Coralia Hernández Rodríguez, dirigente del sector en la localidad, resaltó la trascendencia del compromiso en la formación de nuevas generaciones.

Convocada con el lema 65 años de amor por Cuba, la brigada participará el próximo día 27 en un panel sobre Fidel y la solidaridad; en la presentación de un libro relativo a la historia del Instituto; la cancelación de un sello conmemorativo; un maratón de trabajo voluntario y el 29 en el acto central por el aniversario del ICAP.