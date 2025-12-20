Tercer lugar para Cuba en Carlos Torre de ajedrez

El tunero Michel Alejandro Díaz ganó la última partida y se incluyó entre los premiados

La Habana.- EL TUNERO Michel Alejandro Díaz firmó el mejor desempeño cubano con el tercer lugar en el grupo Magistral del Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre in Memóriam, dominado por el peruano Jorge Cori en la localidad mexicana de Progreso.

Despedirse con triunfo ante el costarricense Sebastian Mihajlov le aseguró llegar a seis puntos de nueve posibles y “subirse” al tercer escaño de un podio dominado por Cori con siete rayas y con el colombiano Segio Barrientos en el segundo puesto, dueño de 6,5 unidades.

Michel Alejandro aparecerá con añadido de 12 puntos Elo en el próximo listado del ranking mundial, gracias a su actuación de tres triunfos y seis tablas, una de ellas frente al campeón Cori.

Con igual resultado de sonrisa se despidió el subcampeón cubano Dylan Berdayes, que derrotó a su compatriota Juan Borges y completó seis puntos. Sin embargo, luego de aplicado el sistema de desempate le fue reservado el cuarto lugar y ganancia de 11,6 unidades Elo.

Fueron ellos los únicos dos representantes de la federación cubana que finalizaron entre los mejores 10 puestos de un segmento con 47 animadores.

Ermes Espinosa y Daniel Hidalgo quedaron con 5,5 anotaciones cada uno y ubicados en los escalones 13 y 14, en ese orden. Lelys Martínez iba con buen ritmo, pero cedió en la novena partida contra el local Julio César Díaz y sus cinco rayas les enviaron al puesto 19.

Uno por detrás ocupó Elier Miranda, también con cinco puntos, iguales a los de Rodney Pérez (lugar 24).

Amanda Muñiz quedó en 4,5 y fue la mujer con mejor desempeño por las de la Isla.

Como parte del torneo también se convocaron segmentos para jugadores por edades y entre los menores de 12 años el cubanito Alberto García derrochó talento. Completó 6,5 puntos en siete rondas para instalarse en la cima y repetir un liderazgo conseguido en 2024, pero entre los sub-10.

Albertico –como le conocen quienes siguen el ajedrez en Cuba– también accedió a premio en el torneo de partidas Blitz al completar siete unidades de nueve posibles y escoltó en el podio a los locales Ian Marcos Martínez y Julio David Macosay, con ocho cada uno.

En el Blitz Open lo mejor recayó en Lelys, situado quinto con siete anotaciones en nueve partidas. El cubano que juega por México, Luis Ernesto Quesada, ganó dueño de una actuación casi perfecta de 8,5 rayas.