Jorge Rivas Rodríguez es, sin exagerar, una enciclopedia viva del arte y el periodismo cubanos. Su trayectoria —forjada entre el diseño gráfico, el periodismo cultural y la promoción artística— lo ha convertido en testigo y protagonista de varias décadas de la creación en Cuba. Desde las redacciones hasta los escenarios, desde la crítica hasta la curaduría, su labor ha sido constante, comprometida y profundamente humana. Maestro, promotor, jurado, corresponsal y creador de proyectos que han llevado la cultura a los más diversos espacios, Jorge Rivas Rodríguez ha sabido unir oficio y sensibilidad.

A esta obra de vida se suma un nuevo y merecido reconocimiento: ayer le fue otorgada la Medalla Jesús Menéndez al periodista Jorge Rivas Rodríguez, distinción que honra no solo una carrera ejemplar, sino una entrega sostenida a la cultura, al periodismo y al país. Los numerosos premios que ha recibido confirman lo que ya es consenso: en su voz, su mirada y su memoria late una parte esencial de la historia cultural de Cuba.

✍🏻| Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

Imágenes: cortesía del autor.