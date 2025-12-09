Una caibarienense en el campeonato mundial de velas, clase sunfish en Ecuador
Compite la caibarienense Mary Rosy Díaz Urbay en el campeonato mundial de velas, clase sunfish en Ecuador
La campeona nacional de laser en las velas y mejor atleta femenina en deportes individuales de la Villa Blanca, Mary Rosy Díaz Urbay , está representando a Caibarién, Villa Clara y Cuba en el campeonato mundial de Velas de la clase Sunfish.
El evento con desarrollo en Ecuador finalizará el próximo 14 de diciembre y el clasificatorio para el campeonato centroamericano de República Dominicana en el 2026.
La atleta tiene entre sus objetivos conseguir esta clasificación.
Imagen: Archivo CMHS.