De Villa Clara a Santiago

Trabajadores de ETECSA Villa Clara cumplen su palabra en Santiago de Cuba. Abdel David Bermúdez es uno de los integrantes del colectivo de la División Territorial ETECSA Villa Clara que hace un mes llegaron a Santiago de Cuba para restablecer las comunicaciones luego del paso del Huracán Melissa.

En condiciones bien difíciles, laboraron para hacer posible el compromiso enunciado antes de su partida a tierras santiagueras.

Escuche en CMHS Radio Caibarién las declaraciones de Abdel David Bermúdez, a nombre del colectivo villclareño.

Texto e imagen: tomadas del muro de Facebook del autor.

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

