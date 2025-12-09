Remedios celebró su tradicional Parranda Infantil este 8 de diciembre

La risa y la alegría de los niños volvieron a iluminar la plaza central de la Octava Villa este 8 de diciembre, con la tradicional Parranda Infantil de Remedios, una de las celebraciones más esperadas por las familias remedianas.

Congas, carrozas y trabajos de plazas protagonizaron una jornada en la que los más pequeños fueron los verdaderos protagonistas.

Desde horas tempranas, los barrios parranderos El Carmen y San Salvador llenaron las calles de música y color, manteniendo viva una tradición que, generación tras generación, se consolida como parte esencial de la identidad cultural del municipio.

Este 2025 marca un aniversario especial: los 205 años de las parrandas remedianas, expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ello, apostar por la continuidad de estas festividades, incluso en medio de la compleja situación electroenergética que vive el país, se convierte en un gesto de resistencia cultural y de compromiso con la historia.

La Parranda Infantil reafirmó que el futuro de la fiesta está asegurado en la energía, creatividad y entusiasmo de los niños.

Con sus sonrisas, demostraron que ninguna dificultad puede apagar la luz que representan las parrandas para Remedios y para Cuba.

Imágenes y texto: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza