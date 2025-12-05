Las estrellas del año

La World Athletics anunció a los atletas más destacados de 2025

EL 2025 ha sido un año de actuaciones de altos quilates en el campo y la pista, que entraron en la historia del atletismo universal y, precisamente, algunas de esas proezas fueron reconocidas en la Gala Anual de la World Athletics este 2025, en la glamorosa ciudad de Mónaco.

Realmente no hubo sorpresas con los elegidos como Atletas Mundiales del Año, entre los que sobresalieron dos campeones del planeta de Tokio: Sydney McLaughlin-Levrone y Mondo Duplantis, aunque cualquiera de los finalistas lucía una vitrina de resultados, méritos, hazañas y marcas en los últimos 365 días, merecedoras de toda distinción.

Desde que Sanya Richards recibió por segunda ocasión este premio en 2009, absolutamente ninguna mujer repitió como ganadora. Pero apareció la reina estadounidense de la pista McLaughlin-Levrone —monarca del planeta con el segundo mejor registro de todos los tiempos en los 400 metros— para romper la racha y ser seleccionada otra vez como Atleta Femenina del Año, tras llevárselo a casa en 2022.

Y el pertiguista sueco Mondo Duplantis a lo suyo. Desde hace par de años no hay premio ni medalla que se le resista. Solo mencionar su nombre lo apunta como el gran favorito. Sus triunfos en el Mundial de Nanjing y Tokio, más la corona en la Liga del Diamante y otros cuatro récords del orbe, lo catapultaron a un selecto club de deportistas que han obtenido esta condecoración en tres o más veces, junto al jamaicano Usain Bolt y el marroquí Hicham El Guerrouj.

Pero también se premiaron otras categorías como Atleta Femenina del Año en Campo, otorgado a la australiana Nicola Olyslagers, recordista de Oceanía (2,04 m) en salto de altura y campeona en los tres grandes eventos del año. Mientras que entre los hombres más destacados de la pista triunfó el corredor keniano de 800 m, Emmanuel Wanyonyi, líder del ranking, rey del planeta en Tokio y dueño de cuatro de los registros más rápidos de 2025.

Los mejores del año fuera del estadio resultaron dos extraclases: el keniano Sabastián Sawe y la española María Pérez. Sawe exhibió como principales cartas sus títulos en los maratones de Londres y Berlín, dos de las carreras más prestigiosas; en tanto, Pérez se convirtió en doble campeona mundial en las marchas a 20 y a 35 kilómetros.