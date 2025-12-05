Presidente de Cuba saluda a los constructores del país en su día

Díaz-Canel agradeció a los trabajadores del sector «por todo cuanto necesitamos construir, reconstruir y embellecer, en nuestra Patria golpeada sin piedad por seis décadas de bloqueo y severos ciclones»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un saludo este viernes a los trabajadores de la construcción del país, quienes celebran su día en la presente jornada.

Díaz-Canel agradeció a los trabajadores del sector «por todo cuanto necesitamos construir, reconstruir y embellecer, en nuestra Patria golpeada sin piedad por seis décadas de bloqueo y severos ciclones».

En un mensaje oficial publicado en la web institucional del Ministerio de la Construcción (Micons), su titular, René Mesa Villafaña, transmitió el reconocimiento a los trabajadores del ramo, protagonistas de la obra material de la Revolución y responsables de inversiones que han dejado huellas en la infraestructura nacional.

El Micons destacó que en 2025 los trabajadores del sector participaron en labores de saneamiento de la capital y en proyectos estratégicos como la construcción de fábricas de cemento, parques solares fotovoltaicos y la modernización de Antillana de Acero, además de obras sociales vinculadas a la vivienda, la salud y la educación, refiere ACN.

La celebración incluyó el reconocimiento a brigadas y colectivos que han impulsado el desarrollo económico y social mediante la reparación de viales, escuelas y hospitales, así como la ejecución de programas de construcción de viviendas en todo el país.

El Día del Constructor Cubano constituye un homenaje histórico a la memoria de Armando Mestre y a la entrega de los trabajadores del sector, mientras el Micons reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país y de la Revolución.