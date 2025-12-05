Programa de gobierno, enriquecerlo pero desde la base

El actual proceso de consulta de ese documento en centros laborales y estudiantiles, con representantes de organizaciones de masas en comunidades, en instituciones armadas y otros escenarios, deviene una inyección de ideas y comprometimientos a su implementación en 2026

El cumplimiento del Programa de gobierno para corregir distorsiones y reanimar la economía estará en el centro de los debates del XI Pleno del Comité Central del Partido, el 12 y 13 de diciembre, y del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, el día 18.

En paralelo, el estudio y análisis en amplios sectores de la población ,-y hasta el 30 de este mes-, de esa guía de trabajo y de acción está dándole a la misma una dimensión mayor.

Recordemos que la forman 10 objetivos generales, 106 objetivos específicos, 342 acciones, 264 indicadores y metas que tributan a elementos expresados en los documentos que rigen la actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista cubano.

Así, las propuestas de modificaciones, adiciones o de conceptos emanadas de las reuniones iniciadas a mediados de noviembre en el seno de la militancia comunista, centros laborales y estudiantiles, con representantes de organizaciones de masas en la comunidad y con las instituciones armadas, pueden también enriquecer los debates durante el pleno partidista y del órgano supremo del Estado, incluidas sus comisiones permanentes de trabajo.

Muchos criterios emanados de la actual consulta popular parten de sólidos argumentos, de resultados preliminares de la implementación del propio Programa de gobierno en diversas empresas, de la agudización de no pocos problemas en el país tras los daños que en las provincias orientales dejó el huracán Melissa y el impacto de las arbovirosis, de la urgencia de un grupo de soluciones en sectores estratégicos como el sistema electroenergético nacional…

Precisamente en correspondencia con su importancia y con los enormes esfuerzos del Estado por la recuperación del SEN, un reclamo ha sido que el objetivo general que lo trata pase a estar entre los primeros del Programa de gobierno en 2026, porque de su estabilidad depende el comportamiento de la economía y de los planes sociales.

Recientemente Manuel Marrero, Primer Ministro, calificó como determinante el aporte de los trabajadores en el actual proceso de estudio y análisis de ese documento.

En X resaltó que en la primera semana se generaron 660 propuestas en centros laborales del sector estatal, en tanto la mayor cantidad de sugerencias compete a los objetivos generales relacionados con Avanzar en la implementa­ción del Programa de Estabili­zación Macroeconómica; Incre­mentar la producción nacional, con énfasis en los alimentos; y Avanzar en el redimensiona­miento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económi­cos.

Por ejemplo, en los encuentros transcurridos en el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, en La Habana, un reclamo fue implementar cuanto antes una única tasa, dado que sus entidades enfrentan a diario las distorsiones en el sistema cambiario, lo cual impacta en la inflación, en los precios y en los ingresos.

Entre otras ideas también se propuso habilitar cuentas bancarias en divisas para las contrataciones que lo requieran, e incrementar las exportaciones de los servicios productivos, como lo han pedido inversionistas extranjeros.

De manera que este proceso de estudio y análisis del Programa de gobierno en la base, además de compulsar a su conocimiento por un mayor número de compatriotas, entre ellos los trabajadores, conlleva a hacerlo aterrizar en cada territorio, fábrica, cooperativa de producción agropecuaria, establecimiento de servicios u otra institución, partiendo de comprometer a los colectivos laborales y organizaciones comunitarias en su implementación, seguimiento y control.