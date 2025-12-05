Cuba celebra doble en Mundial de la IBA

Arlen y Arzola se llevaron triunfos esperados. Este sábado debuta Salfrán

La Habana.- ARLEN López y Fernando Arzola hicieron los deberes en la fecha número dos y Cuba firmó sus primeros triunfos en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo de Dubái 2005.

Arlen, doble monarca olímpico, se llevó crédito de 4-1 sobre el turco Bayram Malkan en pleito de los 80 kilogramos votado 30-26, 28, 29, 30-27, 30-27, 29-28.

La celebración de Arzola (+92 kg), subtitular del orbe en Taskent 2023, llegó en el mismo asalto inicial, cuando se decretó el RSC-I que dejó fuera de competencia al australiano Joshua Cercarelli.

Desde la sede, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, dijo a JIT que el desenlace se produjo tras solo 1:53 minutos.

Explicó que luego de recibir varios golpes de fuerza el representante de Oceanía fue a la lona, momento en el sufrió una lastimadura de tobillo que le impidió seguir entre las cuerdas.

El lunes Arlen saldrá contra el iraquí Ridha Talib Jabbar, y Arzola ante el español plateado olímpico de París 2024 Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui.

La jornada también acogerá al astro Julio César La Cruz (92 kg), favorito para pasar sobre el senegalés Karamba Kebe como primer paso en busca de su sexta coronación a ese nivel.

Cuba dependerá este sábado de Giorvis Salfrán (51 kg), quien debutará en lides de ese rango como contrario del azerí Nijat Huseynov, medallista de bronce en el certamen juvenil del orbe de 2021.